南橫公路台東段「埡口至向陽」12月1日恢復通行

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南橫公路台東端「埡口至向陽」將自12月1日早上7點起，開放通行。本報資料照片
受丹娜絲、薇帕、0728豪雨及多起颱風侵襲，南橫公路台東端向陽路段多處受損，公路單位持續進行災修工程，期間道路封閉管制。南區養護工程分局關山工務段表示，近期已完成部分路段修復與清整作業，經評估道路安全性後，將自12月1日早上7點起，開放原封閉管制的「埡口至向陽」通行。

工務段提醒，目前該路段仍有邊坡補強、路面復建等工程同步施作，部分區域道路較狹窄，用路人務必遵守現場警告標誌，並 減速慢行、注意施工人員安全。

此外，南橫屬山區道路，天候變化大，仍可能發生偶發性落石。公路單位呼籲駕駛經過台20線時，留意道路兩側的公路資訊看板（CMS），並可同步收聽警廣掌握路況。

民眾如需了解最新通阻資訊，可使用幸福公路APP、公路防救災資訊系統及公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢。

公路單位再次提醒，南橫仍在持續復建中，請用路朋友遵守相關交管規定，確保自身與他人行車安全。

南橫 向陽 落石

