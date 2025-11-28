快訊

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

輔助駕駛惹禍？國一楊梅休息站又撞了 他自撞護欄波及5車釀3人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

醫美直美回鍋PGY 醫師批恐推高價格「低收入族群受衝擊」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
衛福部加強醫美管理，108年後醫學系畢業生須完成一般醫學訓練（PGY），才能執行醫美業務。本報資料照片
衛福部加強醫美管理，108年後醫學系畢業生須完成一般醫學訓練（PGY），才能執行醫美業務。本報資料照片

衛福部明年將要求醫美醫師完成兩年PGY訓練，引發爭議。醫師沈政男指出，官方以「醫療安全」為由，但法律依據不足，國際多國光電與注射針劑不需PGY，政策恐增加成本、推升價格，對消費者與「直美」醫師均不公平。

衛福部近期宣布，自明年起，光電治療與注射針劑等醫美業務，執行醫師必須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）；而美容手術及特定手術則僅限十個外科專科醫師執行。此規定將影響約六百名未受PGY訓練的「直美」醫師，必須回鍋完成兩年PGY才能繼續執業。

沈政男指出，官方將政策正當化的理由是醫療安全。他引述台大醫院院長表示，每年仍有三至四名因醫美意外送入急診的病患，其中不乏植物人或死亡個案，甚至打肉毒桿菌就可能造成失明。

沈政男質疑光電與針劑操作的實際風險是否需要PGY支持，國際上多國包括日本、南韓、英美等，對非手術醫美項目並無此訓練要求，甚至允許非醫師執行。

沈政男說，政策法律依據不足。當初入學醫學系時並未規定從事醫美須完成PGY，事後加嚴是否公平值得討論。他認為，此舉實際上是政治與成本考量，利用「醫療安全」的大帽子管理「直美」醫師。PGY兩年訓練不僅耗費醫師與醫院時間，也將增加醫美服務成本，最終可能轉嫁到消費者身上，讓低收入族群無法負擔醫美，產生社會正義問題。

他指出，年輕醫師大量投入醫美，造成急重症科別人力短缺。PGY制度原意是強化一般醫療能力，但將其套用在低風險醫美操作上，形成法律、醫療與經濟上的矛盾。沈政男提醒，未來若推行醫美診所評鑑或麻醉專科限制，醫美市場將面臨更大挑戰，而政策如何兼顧安全、人力分配與市場公平仍是難題。

沈政男強調，醫美本質介於醫療與消費之間，健保不給付也不表示不安全，但過度強制PGY訓練，只會增加成本並可能抬高醫美價格。他認為，若不解決醫師供給短缺與醫療制度僵化問題，政策難以達到安全與公平的平衡。

醫美 醫師 沈政男 衛福部

延伸閱讀

2026大選…沈政男斷言台南、雙北3都首長底定 示警藍白2028要贏恐吃力

盧柯配、柯盧配還是盧黃配？ 醫師點出2028局勢關鍵

賴清德促聲援沈伯洋遭反酸 醫讚韓國瑜：耳光打得好響亮

民進黨高雄崩盤前兆？醫嗆綠營吃相難看：好運已盡

相關新聞

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

糖尿病友轉任衛教志工 他任職台大醫院30年助破解疾病迷思

台大醫院衛教志工張坤來今年已高齡76歲，服務時數累計1萬867小時，獲全國績優志工「特殊貢獻獎」。他曾擔任糖尿病關懷基金...

與妻環遊世界因腰刺痛喊「卡」竟是癌轉移 退休男靠這招圓夢

台中65歲男子計畫退休後與妻環遊世界，沒想到3年前檢查發現罹攝護腺癌晚期，且癌轉移到骨頭，歷經多種治療仍告失敗，腰椎刺痛...

高鐵準備迎新車！擴建維修廠、逾百人次赴日受訓 預計2026年8月抵台

台灣高鐵採購12組新世代列車，首組預計2026年8月運抵台灣，高鐵董事長史哲說，超過100人次到日本受訓，左營基地增建第...

12月上路新制！「AADC」罕病治療藥一劑1億元納健保 單價刷新紀錄

衛福部今天公告12月將上路新制，包括罕病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保暫予支付，終生僅需施打一次但要價高達新台幣1億...

全台逾百萬志工長者近40萬 呂建德：擴大志工保險年齡盼更多長者投入

截至113年底，全台志工人數達111萬人，志工團隊共計1萬9454隊總服務時數達1億322萬小時，而志工年齡層分布上，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。