醫美直美回鍋PGY 醫師批恐推高價格「低收入族群受衝擊」

衛福部明年將要求醫美醫師完成兩年PGY訓練，引發爭議。醫師沈政男指出，官方以「醫療安全」為由，但法律依據不足，國際多國光電與注射針劑不需PGY，政策恐增加成本、推升價格，對消費者與「直美」醫師均不公平。

衛福部近期宣布，自明年起，光電治療與注射針劑等醫美業務，執行醫師必須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）；而美容手術及特定手術則僅限十個外科專科醫師執行。此規定將影響約六百名未受PGY訓練的「直美」醫師，必須回鍋完成兩年PGY才能繼續執業。

沈政男指出，官方將政策正當化的理由是醫療安全。他引述台大醫院院長表示，每年仍有三至四名因醫美意外送入急診的病患，其中不乏植物人或死亡個案，甚至打肉毒桿菌就可能造成失明。

沈政男質疑光電與針劑操作的實際風險是否需要PGY支持，國際上多國包括日本、南韓、英美等，對非手術醫美項目並無此訓練要求，甚至允許非醫師執行。

沈政男說，政策法律依據不足。當初入學醫學系時並未規定從事醫美須完成PGY，事後加嚴是否公平值得討論。他認為，此舉實際上是政治與成本考量，利用「醫療安全」的大帽子管理「直美」醫師。PGY兩年訓練不僅耗費醫師與醫院時間，也將增加醫美服務成本，最終可能轉嫁到消費者身上，讓低收入族群無法負擔醫美，產生社會正義問題。

他指出，年輕醫師大量投入醫美，造成急重症科別人力短缺。PGY制度原意是強化一般醫療能力，但將其套用在低風險醫美操作上，形成法律、醫療與經濟上的矛盾。沈政男提醒，未來若推行醫美診所評鑑或麻醉專科限制，醫美市場將面臨更大挑戰，而政策如何兼顧安全、人力分配與市場公平仍是難題。

沈政男強調，醫美本質介於醫療與消費之間，健保不給付也不表示不安全，但過度強制PGY訓練，只會增加成本並可能抬高醫美價格。他認為，若不解決醫師供給短缺與醫療制度僵化問題，政策難以達到安全與公平的平衡。