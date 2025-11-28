12月25日、元旦各放1天 國道估短途旅次多採單一費率收費
114年行憲紀念日(12月25日，周四)、115年元旦(1月1日，周四)均為單一假日。高速公路局研判行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次。至元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量均略高於平日。規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。
高公局表示，另為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能，行憲紀念日及元旦當天將採單一費率(即打75折、無20公里免費)收費。籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。
高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門；於活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。最後，提醒民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言