12月25日、元旦各放1天 國道估短途旅次多採單一費率收費

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
行憲紀念日、元旦是單一假日，高公局預估國道有較多短途旅次。高公局提供
114年行憲紀念日(12月25日，周四)、115年元旦(1月1日，周四)均為單一假日。高速公路局研判行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次。至元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量均略高於平日。規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

高公局表示，另為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能，行憲紀念日及元旦當天將採單一費率(即打75折、無20公里免費)收費。籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門；於活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。最後，提醒民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。

元旦 跨年 國道 高公局 公共運輸 高速公路

