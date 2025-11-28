快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

醫界反彈執行高風險手術醫美診所納評鑑 衛福部：下周繼續討論

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，針對醫美診所評鑑部分醫界反彈大。記者翁唯真／攝影
衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，針對醫美診所評鑑部分醫界反彈大。記者翁唯真／攝影

衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就從事醫學美容手術，周三衛福部與醫界討論，達成二點共識。其中「直美關門」2019年後未取得專科醫師資格者將補訓PGY，及醫美診所評鑑，其中，各團體對評鑑反彈大，下周將再深入討論把關方式。

衛福部修特管法，將美容醫學改為三層管理，其中特定醫美處置，如光電治療、針劑注射等，其執行醫師需完成畢業後一般醫學訓練（PGY），而美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等十科專科醫師資格。

醫事司副司長劉玉菁今出席114年度「榮耀圓滿・心願同行」聯合頒獎典禮活動劉玉菁受訪回應，2019年畢業後一學生都需要經過PGY訓練，沒有受訓過的就需要補訓。而不同風險的美容醫學手術，家庭醫學科可不可以做，當天也會一併討論可做手術的專科醫師資格。

至於較有爭議的評鑑方式，劉玉菁說，做特定風險美容手術診所需要經過一個外部認可幫忙把關，現在大家對把關看法有所不一，該採取認證模式，還是啟動診所評鑑？而評鑑任務由哪個單位執行？將於下周的會議進行聚焦討論。

醫學 手術 醫師 衛福部 醫美

延伸閱讀

25歲男全臉骨折出現複視 中榮協助重建治癒

看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

揭露玩命醫美荒謬真相！病人魂斷手術台「抽脂超過1500毫升要麻醉醫師 1450毫升不用」

相關新聞

罕見！ 「Senyar」從北印度洋跨界到南海 專家：若形成颱風將是首例

目前太平洋地區有輕度颱風天琴，還有1個熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在...

鄭明典示警平流層暖變恐極地冷空氣外流 是否會影響台灣 氣象署這麼說

今年冬天冷的時候會不會特別冷？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，今年冬季平均來說正常到略偏暖的機率高一點，雖然平均...

下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

下周二東北季風增強，有無機會達到首波大陸冷氣團的強度？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，以現在資訊評估，下周二到下...

淡北道路施工挖破管線 停水衝擊淡水16里

淡北道路持續施工中，新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路因為因施工不慎，造成自來水管破裂，估計影響16里、10萬人口受影響，民...

影／出國旅遊遇上官方突發事件 旅遊專家告訴您該怎麼做

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊16天，才出發第2天在阿布達比轉機時，不明原因被武警帶走。陳姓夫妻在國外突發狀況「遇...

真的假的？台東航空站竟出現軍機櫃檯 旅客：我能搭嗎？

台東航空站今日出現罕見景象，不少旅客一入站就被一處新設的「軍機作業櫃檯」吸引目光，上頭還開放民眾登記，引發不少人驚呼，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。