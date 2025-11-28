醫界反彈執行高風險手術醫美診所納評鑑 衛福部：下周繼續討論

衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就從事醫學美容手術，周三衛福部與醫界討論，達成二點共識。其中「直美關門」2019年後未取得專科醫師資格者將補訓PGY，及醫美診所評鑑，其中，各團體對評鑑反彈大，下周將再深入討論把關方式。

衛福部修特管法，將美容醫學改為三層管理，其中特定醫美處置，如光電治療、針劑注射等，其執行醫師需完成畢業後一般醫學訓練（PGY），而美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等十科專科醫師資格。

醫事司副司長劉玉菁今出席114年度「榮耀圓滿・心願同行」聯合頒獎典禮活動劉玉菁受訪回應，2019年畢業後一學生都需要經過PGY訓練，沒有受訓過的就需要補訓。而不同風險的美容醫學手術，家庭醫學科可不可以做，當天也會一併討論可做手術的專科醫師資格。

至於較有爭議的評鑑方式，劉玉菁說，做特定風險美容手術診所需要經過一個外部認可幫忙把關，現在大家對把關看法有所不一，該採取認證模式，還是啟動診所評鑑？而評鑑任務由哪個單位執行？將於下周的會議進行聚焦討論。