快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

食材比照疫苗控溫 新北在中和環球設第一座食安示範區

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市衛生局與中和環球購物中心合作辦理新北市第一座「食安示範區」。記者葉德正／攝影
新北市衛生局與中和環球購物中心合作辦理新北市第一座「食安示範區」。記者葉德正／攝影

食安問題與「溫度」息息相關，新北市衛生局與中和環球購物中心合作辦理新北市第一座「食安示範區」，不僅進駐餐飲店家有嚴格稽核審查機制，更加裝冰櫃溫度異常警報裝置，在溫度異常時能協助業者即時發現並介入矯正，確保食材保存於穩定溫層，降低食安風險。新北市衛生局長陳潤秋說，「把食材當疫苗保護」，確保每位消費者能逛得開心，也能吃得安心。

新北市衛生局2020年創立「食安智慧監控中心」，要求學校團膳業者導入溫控機制，監控起鍋溫度須達85度C確保食材澈底煮熟及9點仍可維持60度C以上等，大幅降低食安通報89％。

陳潤秋指出，近年來國際食品安全管理倡導「食品安全文化」概念，期望企業組織由上而下建立起以食品安全為主的價值觀與信念，進而改變個人思維與行為，以主動降低食品安全風險。

陳潤秋說，這次合作，中和環球購物中心先建立挑選優良的餐飲店家進駐機制，並透過內部稽核方式落實管理責任，讓百貨公司不再只是場地提供者，更賦予積極監督的角色。

其次是針對進駐的餐飲店家，推行冰箱櫃加裝溫度異常警報裝置，溫度對於食品衛生安全及品質有重大影響，溫度異常警報裝置可幫助業者即時發現並介入矯正，以確保食材保存於穩定的溫層，有效降低食安風險。

第三大重點是衛生局委託專業團隊中華食品安全管制系統發展協會，輔導中和環球購物中心館內56家餐飲業者全數通過餐飲分級評核取得「優級」標章，並將食材等資訊上傳新北市食材登錄平台，讓餐飲資訊透明化。

環球購物中心新北中和店總監吳俊毅表示，隨著消費者對食安的關注提升，企業在確保食品安全方面的責任也愈加重大，今年中和環球20周年慶，很榮幸能與衛生局攜手合作成為食安示範區，展現企業對食安的高度重視，共同維護食品安全提升餐飲品質，讓民眾開心逛街之餘也能安心享用佳餚美饌。

衛生局 食安

延伸閱讀

淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

淡江大橋通車路跑又掀波...中央上周才告知 藍民代：原來尊重那麼難

新北完成全區小學、119所國高中通學環境改善 打造行人優先城市

新北完成全區小學、119所國高中通學環境改善 打造行人優先城市

相關新聞

罕見！ 「Senyar」從北印度洋跨界到南海 專家：若形成颱風將是首例

目前太平洋地區有輕度颱風天琴，還有1個熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在...

鄭明典示警平流層暖變恐極地冷空氣外流 是否會影響台灣 氣象署這麼說

今年冬天冷的時候會不會特別冷？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，今年冬季平均來說正常到略偏暖的機率高一點，雖然平均...

下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

下周二東北季風增強，有無機會達到首波大陸冷氣團的強度？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，以現在資訊評估，下周二到下...

淡北道路施工挖破管線 停水衝擊淡水16里

淡北道路持續施工中，新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路因為因施工不慎，造成自來水管破裂，估計影響16里、10萬人口受影響，民...

影／出國旅遊遇上官方突發事件 旅遊專家告訴您該怎麼做

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊16天，才出發第2天在阿布達比轉機時，不明原因被武警帶走。陳姓夫妻在國外突發狀況「遇...

真的假的？台東航空站竟出現軍機櫃檯 旅客：我能搭嗎？

台東航空站今日出現罕見景象，不少旅客一入站就被一處新設的「軍機作業櫃檯」吸引目光，上頭還開放民眾登記，引發不少人驚呼，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。