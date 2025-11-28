聽新聞
食材比照疫苗控溫 新北在中和環球設第一座食安示範區
食安問題與「溫度」息息相關，新北市衛生局與中和環球購物中心合作辦理新北市第一座「食安示範區」，不僅進駐餐飲店家有嚴格稽核審查機制，更加裝冰櫃溫度異常警報裝置，在溫度異常時能協助業者即時發現並介入矯正，確保食材保存於穩定溫層，降低食安風險。新北市衛生局長陳潤秋說，「把食材當疫苗保護」，確保每位消費者能逛得開心，也能吃得安心。
新北市衛生局2020年創立「食安智慧監控中心」，要求學校團膳業者導入溫控機制，監控起鍋溫度須達85度C確保食材澈底煮熟及9點仍可維持60度C以上等，大幅降低食安通報89％。
陳潤秋指出，近年來國際食品安全管理倡導「食品安全文化」概念，期望企業組織由上而下建立起以食品安全為主的價值觀與信念，進而改變個人思維與行為，以主動降低食品安全風險。
陳潤秋說，這次合作，中和環球購物中心先建立挑選優良的餐飲店家進駐機制，並透過內部稽核方式落實管理責任，讓百貨公司不再只是場地提供者，更賦予積極監督的角色。
其次是針對進駐的餐飲店家，推行冰箱櫃加裝溫度異常警報裝置，溫度對於食品衛生安全及品質有重大影響，溫度異常警報裝置可幫助業者即時發現並介入矯正，以確保食材保存於穩定的溫層，有效降低食安風險。
第三大重點是衛生局委託專業團隊中華食品安全管制系統發展協會，輔導中和環球購物中心館內56家餐飲業者全數通過餐飲分級評核取得「優級」標章，並將食材等資訊上傳新北市食材登錄平台，讓餐飲資訊透明化。
環球購物中心新北中和店總監吳俊毅表示，隨著消費者對食安的關注提升，企業在確保食品安全方面的責任也愈加重大，今年中和環球20周年慶，很榮幸能與衛生局攜手合作成為食安示範區，展現企業對食安的高度重視，共同維護食品安全提升餐飲品質，讓民眾開心逛街之餘也能安心享用佳餚美饌。
