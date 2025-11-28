快訊

淡北道路施工挖破管線 停水衝擊淡水16里

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡北道路持續施工中，新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路因為因施工不慎，造成自來水管破裂，估計影響16里、10萬人口受影響，民眾至少要忍受2天停水不便。圖／鄭宇恩提供
淡北道路持續施工中，新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路因為因施工不慎，造成自來水管破裂，估計影響16里、10萬人口受影響，民眾至少要忍受2天停水不便。圖／鄭宇恩提供

淡北道路持續施工中，新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路因為因施工不慎，造成自來水管破裂，估計影響16里、10萬人口受影響，民眾至少要忍受2天停水不便。新北市新工處表示，後續將要求各單位，確實清查管線正確位子，要求施工單位檢討地下管線探勘及施工管理流程，避免類似事故再度發生。

鄭宇恩指出，淡北道路因工程施工不慎，造成自來水管線破裂，影響範圍多達淡水16個里停水，高達10萬人口將受到影響，日常生活全面受衝擊。復水時間預估要到周日凌晨才恢復，居民得忍受整整2天，還有許多店家無法做生意。

鄭宇恩批評，工程施工應做到風險控管、標示定位、與管線單位充分協調，但淡北道路自開工以來，挖破機車專用道、挖破瓦斯管線，不斷要求檢討改善，卻仍屢屢發生，新北市府的管理和工程品質顯見有明顯疑慮。

鄭宇恩要求，市府應釐清責任、全面檢視管線圖資、再次確認施工前查核是否確實執行，並且提交檢討報告之外，並且立刻安排水車補足民生用水需求，後續則必須提出對受影響住戶、店家的補償方案。

新工處表示，27日下午1時50分，淡水河北側沿河平面道路工程進行主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，造成現場湧水情形。市府在第一時間通報，並由施工單位、監造單位及自來水公司共同進行緊急處置。

新工處表示，淡北工程於施作基樁前，已完成必要的管線調查、試挖、探測作業，此次鑽破管線位於地下約8公尺深，是10多年前埋設，推測當時技術關係，使圖資與實際狀況有所落差，致造成這起事件；後續要求各管線單位，確實清查所屬管線正確位置，並要求施工單位檢討地下管線探勘及施工管理流程，避免類似事故再度發生。

新工處強調，台灣自來水公司目前已關閉水源，控制湧水範圍，今日將派員進場，與施工團隊合力完成鋼板樁打設防護措施及開挖作業後，進行破損幹管更換，預估工期約3日。市府持續監督修復進度，維持道路工程品質與公共安全。

