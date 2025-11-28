影／出國旅遊遇上官方突發事件 旅遊專家告訴您該怎麼做

快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
在國外遇到和當地官方有關的事件，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽建議盡速尋求外交部協助。記者蔡維斌／翻攝
在國外遇到和當地官方有關的事件，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽建議盡速尋求外交部協助。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊16天，才出發第2天在阿布達比轉機時，不明原因被武警帶走。陳姓夫妻在國外突發狀況「遇難」求助無門，不知如何是好，中華優質旅遊發展協會提醒民眾，能持槍進入機場通是當地執法人員，這種情況最重要的是盡速聯繫外交部駐外單位，協助尋求當地法律資源，包含請律師介入。

雲林縣陳姓夫妻在阿布達比轉機，陳先生遭當地武警帶走，陳妻面對突如其來的突發狀況，十分著急恐慌，一時之間也不知如何是好，直到透過台灣的家人在APP貼文求助，引起媒體和民代關注，才讓台灣政府提供相關協助。

對於不明原因在機場被逮捕，人仍在杜拜的陳先生仍感不解，海外遇難也難以釋懷，其妻處在人生地不熟之境，也無法獲取任何司法援助，目前只能等待12月3日到來，向杜拜警方報到辦妥相關手續後才得以回國。

據事發當初，陳妻在機場一時亂不知找誰幫忙，由於她和先生出國是透過中東當地的旅行社安排旅程，事情發生更不好處理。

對於出國旅遊遇突發狀況該如何處置？中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，以該案例來說，通常在機場管制區內，能夠持槍並拘捕的只有當地的執法機關，因此若發生有人在此區域被帶走的情況，幾乎必然是由當地警方或相關單位執行的。此時，最重要的就是盡速聯繫我國外交部駐外辦事處，例如杜拜就有台灣的辦事處，透過他們協助尋求當地法律資源，包含請律師介入。

李奇嶽指出，一般在偵查過程中，執法單位通常不會告知被帶走的具體原因，也不會透露當事人的現況或下落，因此只能依靠律師向當地單位了解並處理。不管對方帶走人的理由為何，這部分完全屬於當地執法單位的調查權限。若調查後沒有問題，當事人自然會被釋放；若有問題，則會進入當地的司法程序。

他表示，在這類情況中，當事人無法靠自身說明來決定是否無罪，必須由法律程序來釐清。而外交部的角色主要是協助聯繫、提供管道，例如協助找到合適的律師，但仍必須尊重當地法律與司法制度。各國皆是如此。

