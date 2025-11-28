快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

太魯閣地圖史完整揭密 「山海金」用地圖讀歷史還有珍貴手繪鳥瞰圖

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處今天舉辦「山海金－太魯閣地圖史四百年」新書發表會，處長劉守禮表示書中收錄許多珍貴圖資，相當精彩。記者王燕華／翻攝
太魯閣國家公園管理處今天舉辦「山海金－太魯閣地圖史四百年」新書發表會，處長劉守禮表示書中收錄許多珍貴圖資，相當精彩。記者王燕華／翻攝

太魯閣國家公園成立於1986年，今天慶祝39周年，發表新書「山海金-太魯閣地圖史四百年」，收錄許多珍貴歷史圖資，帶領讀者透過地圖閱讀歷史，其中一張大師吉田初三郎手繪的1935年太魯閣鳥瞰圖，是園區第一代導覽圖，彌足珍貴。

太魯閣國家公園是全台第四座國家公園，持續保存建構在地人文資料，太管處2年前委託長期鑽研台灣歷史地圖的南天書局發行人魏德文，及東華大學副教授郭俊麟合作，針對大航海時代、清代、日劇時期至戰後的太魯閣歷史圖資進行盤點、調查與研究詮釋，結果成近300頁的地圖專書。

今天上午在太魯閣國家公園遊客中心舉辦新書發表會，太管處長劉守禮大讚這本書做得非常精彩，從史料蒐集到文字編排，有系統有序列的整理，將在國家書店、三民書局及五南文化廣場展售。

他說，執行團隊蒐羅世界各地與太魯閣相關的老地圖，有許多珍貴歷史圖資，讓內容更完整且有深度。尤其這張1935年由吉田初三郎繪的鳥瞰大太魯閣交通，非常不容易才取得版權，為全書增色不少。

太管處指出，太魯閣的身影最早可追溯至大航海時代，因砂金資源而成為國際關注焦點。清領中期以前治理重心多在台灣西部，直到1874年牡丹社事件後推動開山撫番政策，「太魯閣」才正式出現在歷史圖紙上。

吉田初三郎是活躍於日本大正至昭和時期的鳥瞰圖繪師，太魯閣國立公園協會為推展太魯閣觀光，1935年邀請繪製地圖，以山水畫風呈現，列出許多峽谷景點，吸引更多人觀光攬勝，可說是第一代的太魯閣導覽地圖，很有意義。

太魯閣國家公園 地圖

延伸閱讀

晶華潘思亮：解決缺工 觀光好起來

攜「守」太魯閣 音樂季最終場15日上下午台地演出

燕子口堰塞湖潰散 台8線東段預計下午5時放行「天祥至太魯閣」

封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

相關新聞

罕見！ 「Senyar」從北印度洋跨界到南海 專家：若形成颱風將是首例

目前太平洋地區有輕度颱風天琴，還有1個熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在...

鄭明典示警平流層暖變恐極地冷空氣外流 是否會影響台灣 氣象署這麼說

今年冬天冷的時候會不會特別冷？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，今年冬季平均來說正常到略偏暖的機率高一點，雖然平均...

下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

下周二東北季風增強，有無機會達到首波大陸冷氣團的強度？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，以現在資訊評估，下周二到下...

淡北道路施工挖破管線 停水衝擊淡水16里

淡北道路持續施工中，新北市議員鄭宇恩指出，淡北道路因為因施工不慎，造成自來水管破裂，估計影響16里、10萬人口受影響，民...

影／出國旅遊遇上官方突發事件 旅遊專家告訴您該怎麼做

雲林縣陳姓夫妻11月23日赴中東旅遊16天，才出發第2天在阿布達比轉機時，不明原因被武警帶走。陳姓夫妻在國外突發狀況「遇...

真的假的？台東航空站竟出現軍機櫃檯 旅客：我能搭嗎？

台東航空站今日出現罕見景象，不少旅客一入站就被一處新設的「軍機作業櫃檯」吸引目光，上頭還開放民眾登記，引發不少人驚呼，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。