太魯閣地圖史完整揭密 「山海金」用地圖讀歷史還有珍貴手繪鳥瞰圖

太魯閣國家公園成立於1986年，今天慶祝39周年，發表新書「山海金-太魯閣地圖史四百年」，收錄許多珍貴歷史圖資，帶領讀者透過地圖閱讀歷史，其中一張大師吉田初三郎手繪的1935年太魯閣鳥瞰圖，是園區第一代導覽圖，彌足珍貴。

太魯閣國家公園是全台第四座國家公園，持續保存建構在地人文資料，太管處2年前委託長期鑽研台灣歷史地圖的南天書局發行人魏德文，及東華大學副教授郭俊麟合作，針對大航海時代、清代、日劇時期至戰後的太魯閣歷史圖資進行盤點、調查與研究詮釋，結果成近300頁的地圖專書。

今天上午在太魯閣國家公園遊客中心舉辦新書發表會，太管處長劉守禮大讚這本書做得非常精彩，從史料蒐集到文字編排，有系統有序列的整理，將在國家書店、三民書局及五南文化廣場展售。

他說，執行團隊蒐羅世界各地與太魯閣相關的老地圖，有許多珍貴歷史圖資，讓內容更完整且有深度。尤其這張1935年由吉田初三郎繪的鳥瞰大太魯閣交通，非常不容易才取得版權，為全書增色不少。

太管處指出，太魯閣的身影最早可追溯至大航海時代，因砂金資源而成為國際關注焦點。清領中期以前治理重心多在台灣西部，直到1874年牡丹社事件後推動開山撫番政策，「太魯閣」才正式出現在歷史圖紙上。

吉田初三郎是活躍於日本大正至昭和時期的鳥瞰圖繪師，太魯閣國立公園協會為推展太魯閣觀光，1935年邀請繪製地圖，以山水畫風呈現，列出許多峽谷景點，吸引更多人觀光攬勝，可說是第一代的太魯閣導覽地圖，很有意義。