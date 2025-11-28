想睡好別亂吃！醫曝國外研究：晚上吃1類食物容易睡覺做惡夢

每個人睡覺時都會做夢，但你知道吃起司等乳製品會容易做「惡夢」嗎？腎臟科醫師江守山在臉書透露，國外的研究發現，睡前吃乳製品會讓胃難以消化，進而影響睡眠品質，也容易導致做惡夢。

江守山醫師說，深夜吃起司會導致做惡夢，並不是空穴來風，而且所有乳製品都可能如此，原因在於乳製品在晚上食用時難以消化。他表示，加拿大蒙特婁大學做了一項研究，發現胃部不適會導致晚上睡覺做惡夢，他們調查了1000多名學生的飲食習慣和睡眠品質，大約三分之一的人常做惡夢，女性更容易出現睡眠品質不佳和惡夢，而且她們出現食物不耐症或過敏的可能性幾乎是男性的兩倍。

另外，常吃甜點、辛辣食物，還有吃一些自己不耐受的食物或在不餓的時候進食，更容易做惡夢，而且更難記住夢境。除此之外，在晚上較晚或夜間進食的人，也更容易出現睡眠障礙和惡夢。

江守山醫師表示，研究人員發現乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關，他們認為吃乳製品會引發腸胃紊亂，進而影響夢境類型和睡眠品質。參加測試的學生表示，吃一些水果、蔬菜和花草茶，能有助於改善睡眠。