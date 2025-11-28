周末開遊艇出去玩非難事 看影片教你一步步達成夢想　

為推廣海上休閒活動、讓更多民眾以安全方式親近海洋，交通部航港局今發布兩支全新遊艇推廣影片，分別呈現「質感自駕體驗」與「親子遊艇旅遊」兩大情境，引導民眾從輕鬆的周末出遊中認識遊艇文化、合法使用方式，以及取得遊艇駕照的正確管道。

航港局表示，近年遊艇休閒風氣逐漸提升，為讓民眾在享受海上旅遊的同時也能兼顧安全，本次影片特別融入常見疑問與正確操作觀念，包括如何辨識合法遊艇、租用流程、海象查詢方式與安全裝備穿著，並導入「臺灣遊艇入口網」，讓民眾更容易查詢海象資訊、合法業者與駕照課程。

首支影片《小資女遊艇自駕初體驗》，以小資族女性為主角，透過Vlog形式呈現周末自駕遊艇的真實情境。故事從查詢海象、確認保險與合法業者、試乘教學，到在海上沖煮咖啡、欣賞夕陽等片段，呈現遊艇休閒更貼近日常生活的一面。

影片強調，自駕遊艇需具備合法駕照，且租用時務必確認遊艇編號為 「C」字頭的合法非自用遊艇，並於出航前穿妥救生衣、聆聽操作教學。透過「劇情＋實用資訊」結合的方式，協助民眾理解：「自駕遊艇不難，只要遵循安全規範，就能享受安心又自在的海上時光」。

第二支影片《帶家人週末來趟遊艇體驗小旅行》，則鎖定家庭族群，呈現免駕照即可參加的遊艇體驗行程。影片中，小朋友觀察海上生態、與家人一起欣賞海景，營造輕鬆、友善且安全的親海氛圍。影片也安排介紹遊艇駕照取得方式，並以QR Code連結至「臺灣遊艇入口網」，協助民眾查詢合法駕訓班資訊。藉由親子互動與故事情境，讓觀眾自然認識「即使沒有駕照，也能安全、合法地享受遊艇體驗；若想進一步自駕，也有完整的學習管道。」。

航港局表示，期望透過易懂、生活化的影音素材，讓更多民眾了解遊艇不再是遙不可及的活動，而是任何人都能安全享受的周末選擇。

「臺灣遊艇入口網」整合海象資料、合法業者、駕照課程與開班資訊，能協助民眾掌握出航前所需的所有資訊。航港局將持續推動安全教育、改善遊艇環境，讓更多國人願意親近海洋、安心啟航。

影片資訊：

《小資女遊艇自駕初體驗》： https://www.youtube.com/watch?v=fWrOTAON0Zs

《帶家人週末來趟遊艇體驗小旅行》： https://www.youtube.com/watch?v=tVkeXM3C5tw

可至交通部航港局YOUTUBE頻道搜尋