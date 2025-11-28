聽新聞
罕見！ 「Senyar」從北印度洋跨界到南海 專家：若形成颱風將是首例
目前太平洋地區有輕度颱風天琴，還有1個熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在麻六甲海峽活動的熱帶氣旋Senyar，穿過馬來半島進入南海南部，目前強度為熱帶性低氣壓，預報部分正式由日本氣象廳接管，並且立即就發布了颱風形成預警。
如果真的形成颱風，吳聖宇表示，應該是有紀錄以來，史上第一次發生從北印度洋海域跨界來到南海，並且成為輕度颱風的熱帶系統案例。
他說，以往都是從南海跨界到北印度洋後繼續發展活躍，第一次出現逆著走的案例。不確定會沿用原名Senyar（音譯：賽妮亞，意思是獅子），還是改用西北太平洋的命名表為「洛鞍」，現在預報模式對其發展並不看好，後續可以再觀察看看。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
