福衛八號明晨發射 南瀛天文館設線上集氣區號召全民祈願

台灣福衛八號齊柏林衛星（FS-8A）預計明天凌晨2時18分在美國加州范登堡太空軍基地升空。南瀛天文館宣布配合推出「星軌任務出發」特展、設計線上集氣區，呼籲民眾一起把心中的祝福寫上網路，把力量送上星空，陪福衛八號跨過最關鍵的一步。

集氣網址：https://taea.tn.edu.tw/satellite_wish/phone/index(手機版)

台南市立博物館館長何秋蓮指出，天文館「星軌任務 出發」特展以福衛八號為核心，用最易懂也最動人的方式，帶領觀眾理解衛星背後的故事。那些藏在電路裡的堅持、藏在設計圖上的理想、藏在每一次測試之後的希望。

南瀛天文館表示，太空科技看似遙遠，但支撐它的，其實是對土地的深情與對未來的想像。透過展覽與線上集氣區，天文館希望無論大人或孩子，都能在這段升空倒數中找到自己的「參與感」，與科研團隊一起，為台灣的太空夢點亮一盞燈。

館方指出，福衛八號是台灣第一個本土團隊自主打造，承載著台灣科研心血。誕生過程比想像更不容易，任務因天候、國際排程等因素多次延後，科研團隊不僅承受壓力，也一次次重新調整節奏，只為在最適合時刻讓這顆「台灣之眼」擁抱宇宙。

館方說，越是經歷等待，越能體會升空的意義，因此特展特別規畫「線上集氣牆」，讓民眾都能留下希望與祝福，成為衛星升空時最溫柔的後盾。