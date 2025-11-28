又有颱風將形成？ 粉專曝竟是麻六甲首個熱帶風暴 觀察和天琴未來互動
今年第28號颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，麻六甲海峽史上首個熱帶風暴「Senyar」，已經跨越馬來西亞，進入南海南部，強度減弱為熱帶低壓，日本氣象廳認為有機會成為第28號颱風。至於名稱是沿用舊名「Senyar」（中文譯名可能是賽妮亞），或是原先預定的「洛鞍」颱風，就得等升格後才會知道。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「Senyar」登陸馬來西亞後減弱了，但目前出海了，有短暫重新增強的機會。即便成為颱風，發展時間也相當短暫，預估在往東北移動過程中會逐漸減弱。而北方不遠處是天琴颱風，未來的互動可以好好觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言