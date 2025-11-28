又有颱風將形成？ 粉專曝竟是麻六甲首個熱帶風暴 觀察和天琴未來互動

今年第28號颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，麻六甲海峽史上首個熱帶風暴「Senyar」，已經跨越馬來西亞，進入南海南部，強度減弱為熱帶低壓，日本氣象廳認為有機會成為第28號颱風。至於名稱是沿用舊名「Senyar」（中文譯名可能是賽妮亞），或是原先預定的「洛鞍」颱風，就得等升格後才會知道。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「Senyar」登陸馬來西亞後減弱了，但目前出海了，有短暫重新增強的機會。即便成為颱風，發展時間也相當短暫，預估在往東北移動過程中會逐漸減弱。而北方不遠處是天琴颱風，未來的互動可以好好觀察。