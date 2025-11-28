快訊

鄭明典示警平流層暖變恐極地冷空氣外流 是否會影響台灣 氣象署這麼說

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
現在發生中的平流層暖變現象，未來之後2至3周近地面可能會有一波極地冷空氣外流現象。示意圖。圖／AI生成
現在發生中的平流層暖變現象，未來之後2至3周近地面可能會有一波極地冷空氣外流現象。示意圖。圖／AI生成

今年冬天冷的時候會不會特別冷？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，今年冬季平均來說正常到略偏暖的機率高一點，雖然平均來說是正常，不代表當中不會有冷空氣影響。一旦有比較有顯著的冷空氣影響期間，就會帶來降溫的現象。

而前中央氣象局長鄭明典昨天和今天連續在臉書發文示警，他表示，現在發生中的平流層暖變現象，未來之後2至3周近地面可能會有一波極地冷空氣外流現象。中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響。「台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊」。

對此，羅雅尹說，冬季本來就是北極相對會比較冷，氣象署會觀察一波波從北方南下的冷空氣，是否會影響到中低緯度。如果冷空氣的路徑比較影響中緯度，對台灣就沒有顯著降溫的情況。

羅雅尹表示，後續不代表說現在平流層增暖、北極冷空氣有可能外流，就代表它現在已經在外流，必須視冷空氣的路徑和強度而定。而且現在才11月底而已，還沒有進入真正的冬季，北極的冷空氣強度也要經歷一段時間的累積，冷空氣的強度才會更強一點。

後續冷空氣會不會影響到台灣？羅雅尹表示，以現在的資訊來說要推估未來3個月，或是哪一段時間會不會影響，這樣的預報不確定性相當大，短期天氣多關注氣象署最新的預報資訊。

