消基會抽查日用品、寵物用品 僅2成商品標示規定合格

為了解塑膠玩具對人體的安全性，台灣玩具暨生活用品研發檢測中心與消基會合作，今年7月於雙北市寵物用品店、寵物展、網路平台等購買日用品、寵物用品及玩具共21件。其中，僅有5件符合標示規定，合格率僅2成3。另外，21件樣品都沒有符合重金屬檢測，有2件不符合CNS對塑化劑總量規定。

消基會表示，本次購得21件用品，其中10件為日用品，11件為寵物用品及玩具。抽樣的11件寵物用品及玩具中僅有4件符合標示規定，顯示寵物商品標示亂象仍在，特別是網路購物。日用品部分，本次購買的10件樣品僅有1件符合《商品標示法》的標示規定，對照之前消基會的檢測，標示仍未改善，顯示網路商品的標示仍需加強管理。

塑化劑與重金屬測試方面，消基會表示，本次雖有7件樣品塑化劑檢出總量大於0.1％以上，但依現行規範，僅2件不符合CNS 15527及15503的安全要求。目前CNS對「兒童用品（14歲以下）、玩具及事務文具用品」規定8種重金屬遷移量為鉛、鎘、鉻、汞等，本次21件樣品都沒有溶出。

消基會表示，對於會接觸到皮膚的日用品如瑜珈墊、文具或是寵物用品及玩具等，購買時最好不要挑選聚氯乙烯（PVC）材質的商品，尤其有啃咬習慣的寵物更應避免，才能減少接觸塑化劑的風險，可以考慮選購標榜耐咬或橡膠類材質。

另外，購買商品一定要檢視其標示是否有國內生產廠商或代理商的資訊、材質、製造日期及保存期限，因價錢差異，有些消費者會選擇跨境消費，但其商品安全僅能靠消費者自行把關，購買前最好深思。

消基會表示，寵物商品的商機相當大，目前農業部僅對寵物食品有進行管理，規範「商品不得宣稱療效或預防、治療疾病」，建議應對所有的寵物商品訂定相關標準，讓業者有遵守的準則。