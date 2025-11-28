下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
各地周末氣溫回升，留意日夜溫差大。本報資料照片
下周二東北季風增強，有無機會達到首波大陸冷氣團的強度？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，以現在資訊評估，下周二到下周四有一波東北季風帶來比較顯著的，尤其對北台灣來講，會有顯著降溫的情況，最低溫可能在15、16度左右。

至於氣溫會不會更低？羅雅尹表示，氣象署會關注各個模擬對冷空氣的強度是否有調整情況，關注下周的天氣變化。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今天天氣主要受到東北季風影響，各地感受上偏涼，明天開始隨著東北季風減弱，溫度回升，留意日夜溫差比較大。預計下一波東北季風影響時間是下周二，氣溫又會有再度轉涼情形。

天琴颱風因為環境不利它發展，今天上午8時已經減弱為輕度颱風，李孟軒表示，輕颱天琴未來移動方向大致上緩慢朝北開始往越南方向移動，對台灣不會有直接影響。但是要留意，它有些偏中高層雲系，順著比較高層的風，來到台灣上空，所以今天台灣附近雲量偏多，可能會有飄雨情形，山區相對降雨會多一些。

今天的天氣，李孟軒表示，中南部山區、花東一帶有些降雨情形，南部也會有零星雨勢，白天雲量偏多。受到東北季風影響，北部和東半部高溫22度左右，中南部24度，整體上偏涼。今晚到明天清晨天氣會轉為比較穩定的情況。溫度方面留意局部輻射冷卻效應，中部以北和東北部低溫14、15度，近山區平地氣溫會更低一些，南部和花東地區清晨低溫17至19度左右。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，明天會是未來1周天氣最為穩定的時候，晴到多雲為主，只有在恆春半島有一些零星雨勢。周日、下周一水氣有逐漸增多的趨勢，不過整體降雨還是偏少的。周日中部以北山區、東北部零星降雨，下周一基隆北海岸、花東地區也會有些局部降雨發生。

比較明顯降雨增多的時間，李孟軒表示，會落在下周二下一波東北季風南下的時候，桃園以北和東半部迎風面降雨機率再度增加，有局部短暫雨。

溫度方面呈現起伏情形，李孟軒表示，今天主要就是東北季風影響，各地比較涼一些。明天到下周一，尤其周六、周日，一直到下周一這段時間，白天26至28度左右；明後天清晨還是要留意，因為比較晴朗一些，可能會有輻射冷卻效應；低溫方面，大致上16度左右。白天高溫偏高，日夜溫差大，西半部可能會有10度左右溫差，早出晚歸多加一件衣服。

李孟軒表示，下周二之後，隨著東北季風增強，整體上來說氣溫逐漸下降。預計到下周四這段期間，北部高溫落在20度左右，各地低溫可能16度左右。氣溫逐漸下降的過程。

東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，今天上午至明天晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

李孟軒表示，各地周末氣溫回升，留意日夜溫差大。下周開始，隨著東北季風增強，氣溫也會逐漸下降。今天沿海風浪偏大。天琴颱風對台灣沒有直接影響。

今天天氣。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
陸上強風特報。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
