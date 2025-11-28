真的假的？台東航空站竟出現軍機櫃檯 旅客：我能搭嗎？

台東航空站今日出現罕見景象，不少旅客一入站就被一處新設的「軍機作業櫃檯」吸引目光，上頭還開放民眾登記，引發不少人驚呼，「台東現在連軍機也能排隊搭了嗎？」有旅客半開玩笑表示，「良民有半價優待嗎？」

面對現場旅客的好奇，台東航空站解釋，這並非軍機觀光服務，也不是民眾可以自由申請搭乘的項目，而是縣府主辦、國防部協助的「災害與戰時交通中斷應變作業演練」。航空站配合設立作業櫃檯，目的在於提前熟悉流程，確保真的遇到狀況時能迅速疏運民眾。

縣府表示，天然災害一旦造成台東對外交通中斷，例如大雨坍方、地震破壞道路或停航，軍機可作為緊急運輸補給、醫療後送及必要疏散的人員載具；戰時狀況亦相同。因此，透過演練讓各單位提早協調、熟悉通報與登記程序，能避免真正發生時手忙腳亂。

不過，今早現場意外多了許多趣味插曲。有旅客好奇詢問，「請問今天有編號嗎？我想試搭看看飛得多快。」也有人邊拍照邊笑說，「第一次看到軍機櫃檯開在客運大廳，感覺像是電影橋段跑到現實。」航空站人員也耐心解釋，「是演練啦，真的有狀況時，你們會收到通知，不會突然讓大家搭軍機」。