健康城市暨高齡友善城市49團隊得獎 南投縣翻轉老化樂齡宜居獲卓越獎

衛福部國健署舉辦「健康城市暨高齡友善城市」評選，今年共352件作品參賽、49單位獲獎，其中南投縣政府打造「翻轉老化，樂齡宜居城市」榮獲卓越獎；屏東縣高樹鄉、澎湖縣西嶼鄉、台北市、與台東縣政府等，以創新作法展現推動健康平權與全齡共好的成果。

國健署長沈靜芬指出，健康不只限於醫療，而是跨入社區，進入每一位民眾日常生活中，不只是看醫師、做檢查、拿藥吃，而是在每一次呼吸、每一步走路，甚至生活採買，都應關注健康議題。盼獲獎單位，持續在全台各處社區，落實「健康融入所有政策」（Health in All Policies）理念，共同打造世代宜居的幸福城市。

南投縣政府獲「卓越獎（縣市組）」，以「翻轉老化 樂齡宜居城市」為願景，推動健康促進、智慧醫療、樂齡環境及數位共融，共四大策略、廿項行動方案，首創「智慧藥品配送系統」送藥到家、「樂活Uber易」原民語健康繪本推動健康平權、「科技E點通」數位遠距照護，以及「交通任意門」整合偏鄉交通服務等，將健康融入施政。

屏東縣高樹鄉公所獲「卓越獎（鄉鎮市區組）」，以公私協力推動社區共餐與老幼共學菜園，並以婦女與弱勢家庭為照顧核心，朝社區照護結合客家秋收、蜜棗評鑑等觀光產業共同發展，創造多元地方價值，期盼以「全人照顧、安居屏東」讓高樹鄉成為全齡宜居的慢活、休閒農業鄉。

台北市政府社會局結合醫療院所與民間團體，首創「街頭家醫」模式，提供街頭巡診及駐診服務，並推動「街友健檢門診與醫療掛帳計畫」，協助街友獲得即時醫療照護與就醫費用補助，穩定健康狀況，並媒合就業服務，促進健康平權與社會再就業，獲頒「健康平等獎」。

台東縣政府交通及觀光發展處則以「TTGO交通媒合服務平台」創新模式，整合偏鄉接駁需求，鼓勵居民成為在地司機，以在地人服務在地人的地方創生思維，提供彈性化共乘接駁，串聯鐵路與客運網絡，補足偏鄉交通缺口，降低移動障礙，並創造就業機會，榮獲「無礙獎」。

沈靜芬指出，健康不是口號，而是每天身體力行要做的事，這也是聯合國永續發展目標（SDGs）理念。國健署將持續與各縣市政府合作，整合公私部門資源，從都市發展、交通、教育、社福及經濟等多面向推動「健康城市」與「高齡友善城市」。