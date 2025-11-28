快訊

7旬糖尿病婦平時不愛測血糖 飆破500...嚴重敗血症險送命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國軍台中總醫院感染科主任葉芳青。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院感染科主任葉芳青。圖／國軍台中總醫院提供

台中70歲朱女罹糖尿病十多年，平時不測量血糖且服藥不規律。日前她二度高燒送國軍台中總醫院急診，檢查發現血糖竟飆破500mg/dL，甚至出現嚴重敗血症送入加護病房，經醫療團隊三天搶救，才幸運撿回一命。

國軍台中總醫院感染科主任葉芳青提醒，糖尿病患者的白血球吞噬及殺菌功能皆較差，加上尿液中糖分高，易成為細菌滋生的溫床，較易發生泌尿道感染並導致重症。

葉芳青近期案例，朱女長期在他院服藥治療，但血糖管理不佳，九月中旬因發燒及解尿不適至國軍台中總醫院急診，檢查發現是泌尿道感染，當時血糖逾300mg/dL（老年糖友空腹血糖建議小於130mg/dL、餐後兩小時小於180 mg/dL），急診醫師立即給予抗生素及降血糖治療，症狀改善後安排至感染科門診追蹤。

朱女十月初再度因高燒掛急診，抵達急診時體溫38.9°C、血壓96/58mmHg、心跳110次/分，出現嚴重敗血症情形。尿液呈膿尿狀態，血糖飆升逾500mg/dL，並出現酮酸反應。醫療團隊診斷為泌尿道感染合併敗血症與糖尿病酮酸中毒，緊急收入加護病房治療。

葉芳青說明，治療過程中比對兩次尿液和血液的細菌培養結果，皆為大腸桿菌，可確認感染從泌尿道惡化至血液形成菌血症。此外，病人糖化血色素（HbA1c）高達 11.2%（老年糖友建議 <7.5%），代表長期血糖控制明顯不佳。在醫療團隊全力救治下，朱女在三天後順利轉出加護病房，並在2周後康復出院。

葉芳青提醒，糖友應依照醫囑規律監測血糖、按時服藥準時回診、若出現發燒、解尿不適等症狀須立即就醫，以避免小感染迅速惡化為敗血症或菌血症危及生命。

