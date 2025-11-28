冬天赴日穿發熱衣會中暑？歐陽靖曝絕佳搭配：有它穿脫免瘋掉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
冬天去日本玩到底要怎麼穿才能保暖又舒適？歐陽靖說「絕對不要穿發熱衣」引發討論。 新華社
不少台灣人喜愛赴日本旅遊，若是寒冬出門，該如何穿才夠保暖呢？曾旅居東京7年的藝人歐陽靖日前在臉書提醒大家，穿衣服「絕對不要洋蔥式，進出室內外會穿脫到瘋掉」、「絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑」，引發網友熱議。針對各方的疑問，她再度發文補充說明。

歐陽靖昨（27）日澄清，雖然自己在原文強調「絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非你的行程通通在戶外」，但前提是「必須要有一件高階羽絨外套，抗寒、防風、防撥水」。

她解釋，自己本身不怕冷，且日本冬天室內暖氣非常悶熱，穿著發熱衣處在室溫25度以上的環境，對她來說異常痛苦，進入室內後一定得先去廁所脫下裡面發熱衣，瑣碎的程序讓她感到煩躁。自從她添購較高階的登山羽絨外套後，發覺自己在戶外不再需要發熱衣，穿脫變得非常俐落，連北海道的低溫也不怕。

她接著補充，沒有羽絨衣、本身又怕冷的人，裡面穿發熱衣是很好的方法，進室內若熱到受不了再脫掉就好了。此外，如果出遊行程都以戶外為主，那發熱衣的確是必要。

歐陽靖表示，自己認為最好的穿搭是裡面薄長袖和背心，再加上保暖度非常好的厚羽絨外套。並提醒大家，比起冷，更該擔心的是「乾燥」，「護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎」。

相關新聞

罕見！ 「Senyar」從北印度洋跨界到南海 專家：若形成颱風將是首例

目前太平洋地區有輕度颱風天琴，還有1個熱帶性低氣壓，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，在...

鄭明典示警平流層暖變恐極地冷空氣外流 是否會影響台灣 氣象署這麼說

今年冬天冷的時候會不會特別冷？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，今年冬季平均來說正常到略偏暖的機率高一點，雖然平均...

下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

下周二東北季風增強，有無機會達到首波大陸冷氣團的強度？中央氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹表示，以現在資訊評估，下周二到下...

真的假的？台東航空站竟出現軍機櫃檯 旅客：我能搭嗎？

台東航空站今日出現罕見景象，不少旅客一入站就被一處新設的「軍機作業櫃檯」吸引目光，上頭還開放民眾登記，引發不少人驚呼，「...

出門要戴口罩 鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

境外空汙正在影響台灣。環境部已發布空氣品質橘色提醒。「沙塵影響持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這次PM10偏高，...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

