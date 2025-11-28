冬天赴日穿發熱衣會中暑？歐陽靖曝絕佳搭配：有它穿脫免瘋掉

不少台灣人喜愛赴日本旅遊，若是寒冬出門，該如何穿才夠保暖呢？曾旅居東京7年的藝人歐陽靖日前在臉書提醒大家，穿衣服「絕對不要洋蔥式，進出室內外會穿脫到瘋掉」、「絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑」，引發網友熱議。針對各方的疑問，她再度發文補充說明。

歐陽靖昨（27）日澄清，雖然自己在原文強調「絕對不要穿發熱衣，進室內會中暑，除非你的行程通通在戶外」，但前提是「必須要有一件高階羽絨外套，抗寒、防風、防撥水」。

她解釋，自己本身不怕冷，且日本冬天室內暖氣非常悶熱，穿著發熱衣處在室溫25度以上的環境，對她來說異常痛苦，進入室內後一定得先去廁所脫下裡面發熱衣，瑣碎的程序讓她感到煩躁。自從她添購較高階的登山羽絨外套後，發覺自己在戶外不再需要發熱衣，穿脫變得非常俐落，連北海道的低溫也不怕。

她接著補充，沒有羽絨衣、本身又怕冷的人，裡面穿發熱衣是很好的方法，進室內若熱到受不了再脫掉就好了。此外，如果出遊行程都以戶外為主，那發熱衣的確是必要。

歐陽靖表示，自己認為最好的穿搭是裡面薄長袖和背心，再加上保暖度非常好的厚羽絨外套。並提醒大家，比起冷，更該擔心的是「乾燥」，「護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎」。