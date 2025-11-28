台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC
「原地財富自由」的感覺是什麼？台灣YTR 「拉西哥 LAC」昨晚傳一支影片，開箱道奇隊球星大谷翔平達成大聯盟歷史紀錄「50轟、50盜」的2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒，竟然開出了全球僅限量三張的1 of 1 (獨一無二) 親簽實物兌換卡，由於該系列兌換卡曾在拍賣市場賣出超過100萬美元的天價，讓他震驚到全身起雞皮疙瘩；網友也紛紛留言道賀，說道「能夠看到神卡在台灣被開出，真棒！」、「拆出一棟房子啦！」、「原地退休了！」。

「上帝派來教人類打棒球的那個男人」大谷翔平，去年締造了大聯盟史上首見的「54轟、59盜」，今年以55轟刷新生涯單季新高紀錄，加入道奇前2年都奪下MVP，都寫下大聯盟罕見偉業，且他加盟道奇後成功助隊奪下二連霸，使得身價與周邊水漲船高。尤其「50轟、50盜」的紀錄更是難得，之前破紀錄的全壘打球，被台灣企業花1.4億元標下，並曾在台北101大樓展出。

而這次被台灣YTR開出的Topps Dynasty Black系列兌換券，可兌換一張鑲有大谷翔平在達成50支全壘打和50次盜壘紀錄時，重要比賽所穿戴的實戰裝備(如球褲或手套)的卡片，並附上親筆簽名。也正是當初宣傳物上，三張黑色限定卡的其中一張，是以大谷翔平手套上的 New Balance Logo 製作成的特殊物品卡。

由於該系列的簽名實物卡在拍賣市場曾創下天價，例如鑲有一張鑲有MLB Logoman親簽實物卡，其成交價突破106萬美元（約新台幣 3540 萬元），因此，網友紛紛預測價值至少100萬美元起跳，甚至有傳言國外網友開價400萬美元收卡，後續價格也讓網友們好奇。

大谷翔平去年達成大聯盟罕見歷史紀錄「50轟、50盜」。圖/摘自道奇隊IG
