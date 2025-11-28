高鐵寒假營隊來了 探訪維修重地燕巢總機廠 下周四開放報名

台灣高鐵2026寒假營隊又來了。即將於12月4日下周四起至12月11日（四）開放網路報名，活動將透過實際走訪高鐵的工作場域，探索發展歷史、營運服務及維修作業等，讓學員深度感受高速鐵道多元豐富的面向。喜愛高速鐵路、探索鐵道文化的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級的青年學子不要錯過。

「台灣高鐵2026寒假營隊」依年齡層分為四組：大專組、高中職組、國中組與國小組（五、六年級），共規畫4梯次，活動採網路報名方式，高鐵公司將於12月12日（五）以電腦抽籤方式決定錄取名單，每梯次正取30名，備取10名，錄取結果將於12月15日（一）於活動報名網頁公告錄取名單。

高鐵寒假營隊的高中職組、國中組、國小組均為一日行程，大專組則將比照暑假營隊規畫兩天一夜，除帶領學員進入高鐵維修重地─燕巢總機廠，觀摩車輛檢修作業，也將安排參訪「花魁車地景公園」，了解世界第一代高速鐵路列車「0系」花魁車的歷史意義。