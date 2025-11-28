快訊

高鐵寒假營隊來了 探訪維修重地燕巢總機廠 下周四開放報名

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
高鐵寒假營隊帶學員走訪高鐵維修重地燕巢總機廠。圖／高鐵公司提供
高鐵寒假營隊帶學員走訪高鐵維修重地燕巢總機廠。圖／高鐵公司提供

台灣高鐵2026寒假營隊又來了。即將於12月4日下周四起至12月11日（四）開放網路報名，活動將透過實際走訪高鐵的工作場域，探索發展歷史、營運服務及維修作業等，讓學員深度感受高速鐵道多元豐富的面向。喜愛高速鐵路、探索鐵道文化的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級的青年學子不要錯過。

「台灣高鐵2026寒假營隊」依年齡層分為四組：大專組、高中職組、國中組與國小組（五、六年級），共規畫4梯次，活動採網路報名方式，高鐵公司將於12月12日（五）以電腦抽籤方式決定錄取名單，每梯次正取30名，備取10名，錄取結果將於12月15日（一）於活動報名網頁公告錄取名單。

高鐵寒假營隊的高中職組、國中組、國小組均為一日行程，大專組則將比照暑假營隊規畫兩天一夜，除帶領學員進入高鐵維修重地─燕巢總機廠，觀摩車輛檢修作業，也將安排參訪「花魁車地景公園」，了解世界第一代高速鐵路列車「0系」花魁車的歷史意義。

台灣高鐵公司說，持續推動鐵道文化向下扎根，「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，至2025暑假營隊為止，累計參與人數已逾5700人。營隊依照學員年齡層安排不同行程，課程豐富充實，兼具知性深度與實地觀察體驗，學員可參訪平時管制區域內的高鐵運務大樓及維修基地，近距離觀察高鐵的作業細節，在高鐵人員專業的解說獲得更多知識。

高鐵寒假營隊帶學員走訪高鐵維修重地燕巢總機廠。圖／高鐵公司提供
高鐵寒假營隊帶學員走訪高鐵維修重地燕巢總機廠。圖／高鐵公司提供

