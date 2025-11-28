氣象署「陸上強風鄉鎮燈號」正式上線 防風準備更完善

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中央氣象署今年 12 月正式推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，區分為黃、橙、紅3色，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警資訊。圖／氣象署提供
中央氣象署今年 12 月正式推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，區分為黃、橙、紅3色，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警資訊。圖／氣象署提供

中央氣象署12月將推出「陸上強風特報鄉鎮燈號」服務，區分為黃、橙、紅3色，以更精細的鄉鎮尺度分級燈號呈現強風預警資訊，協助民眾掌握在地風勢，及早做好防風準備。

台灣因季風、地形及海陸特性，各地風勢常有顯著差異，即使在同一時間，沿海與內陸的風況往往亦有所不同，過去以縣市為單位所發布的「陸上強風特報」雖能提供整體警示，但較難充分反映在地差異。

為使預警更精確且易讀，氣象署說，自今年3月起，試辦以黃、橙、紅3種等級「燈號」發布近2日內的強風「鄉鎮」預警，且將於12月起正式上線，協助各界透過顏色快速判讀風力威脅程度並採取防範措施。

氣象署表示，各色燈號定義如下：

「黃燈：注意！平均風達6級或陣風達8級以上，準備防風。

橙燈：警戒！平均風達9級或陣風達11級以上，提高警覺加強防範。

紅燈：危險！平均風達12級或陣風達14級以上，儘快進入堅固建築避風」。

氣象署說，每年10月至翌年4月為東北季風盛行時節，台南以北至桃園沿海、北海岸、恆春半島及離島最容易發生強風（平均風6級以上），其中恆春半島滿州鄉沿海發生頻率最高，平均每年約195天，桃園蘆竹區沿海186天次之。

今年試辦期間亦顯示，除東北季風外，5月至9月於低壓帶、西南風（氣流）及颱風影響時，也可能出現強風，例如今年7月幾乎每日發布強風特報，其中雲嘉南地區於丹娜絲颱風登陸前後出現大範圍強風，多處亮起代表危險的紅色燈號。

氣象署表示，當陸上強風特報發布時，民眾可透過氣象署官網、生活氣象App或Facebook「報天氣」粉絲專頁，即時查詢所在鄉鎮市區的強風燈號等級，並依照燈號採取相應的防範行動。更多關於強風特報、風力級數及應變方式，可參考氣象署報天氣粉絲專頁提供的懶人包、圖卡，或觀看《強風倒數：預警，是唯一防線》影片( https://youtu.be/75AP3pbWRmo )。

台灣各地強風天數分布。圖／氣象署提供
台灣各地強風天數分布。圖／氣象署提供

氣象署 丹娜絲颱風 東北季風

