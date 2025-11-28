聽新聞
0:00 / 0:00
冬季反聖嬰發展機率大 氣溫正常偏暖、雨量正常偏少
中央氣象署今天說明冬季展望，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明年春季回復至正常的機率較高。
氣象署說，依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，但不同案例對台灣的影響程度不同。另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季（114年12月至115年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。
今年秋季（9至11月）台灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；氣象署表示，雨量方面，全台雨量正常，降雨日數偏少，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響。
此外，氣象署說，今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵台，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。
氣象署特別提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣。在冷氣團或寒流影響期間，適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言