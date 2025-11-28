冬季反聖嬰發展機率大 氣溫正常偏暖、雨量正常偏少

中央氣象署今天說明冬季展望，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明年春季回復至正常的機率較高。

氣象署說，依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，但不同案例對台灣的影響程度不同。另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季（114年12月至115年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

今年秋季（9至11月）台灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；氣象署表示，雨量方面，全台雨量正常，降雨日數偏少，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響。

此外，氣象署說，今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵台，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風。