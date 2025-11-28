快訊

冬季反聖嬰發展機率大 氣溫正常偏暖、雨量正常偏少

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
未來1季氣溫展望。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今天說明冬季展望，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明年春季回復至正常的機率較高。

氣象署說，依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，但不同案例對台灣的影響程度不同。另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，亦顯示今年冬季（114年12月至115年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

今年秋季（9至11月）台灣平均氣溫明顯偏暖，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；氣象署表示，雨量方面，全台雨量正常，降雨日數偏少，雨量主要來自於颱風及其外圍環流或南方雲系影響。

此外，氣象署說，今年秋季西北太平洋共有13個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個颱風侵台，分別為9月的樺加沙颱風及11月的鳳凰颱風

氣象署特別提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣。在冷氣團或寒流影響期間，適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。

冬季反聖嬰發展機率大，氣溫正常偏暖、雨量正常偏少。圖／中央氣象署提供
熱帶海溫。圖／中央氣象署提供
冬季氣候特徵。圖／中央氣象署提供
冬季反聖嬰發展機率大，氣溫正常偏暖、雨量正常偏少。圖／中央氣象署提供
未來1季雨量展望。圖／中央氣象署提供
冬季反聖嬰發展機率大，氣溫正常偏暖、雨量正常偏少。圖／中央氣象署提供
