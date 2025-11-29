腎好人不老！網推八大「護腎食物」 第一名超百搭？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「護腎食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大護腎食物有哪些。

腎臟不僅是身體的排毒器官，更與荷爾蒙平衡與水分代謝密切相關。然而現代人飲食重油重鹹、作息不規律，常讓腎臟在無形中承受過多負擔。本篇便整理出網友熱議的「護腎食物」，看看有哪些天然食材能幫助你養腎顧健康吧！

「枸杞」可入湯、入茶的百搭好食材 「山藥」被譽為補腎高手

▲ 網友熱議TOP8護腎食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「護腎食物」的相關話題討論，可以發現聲量最高的就是「枸杞」。枸杞果實當中富含多種營養素，具抗氧化作用，能滋補肝腎。有中醫講解養身攻略，表示枸杞與山藥是「補腎的高手」，建議燉雞湯時，「隨手抓一把枸杞，放幾段山藥進去，湯頭更鮮甜、營養也更豐富」。因此，枸杞可說是入湯、泡茶皆宜的日常好食材。

有位女性網友分享自己年過四十的保養秘訣，指出「像山藥這類食物，已經是我廚房常客」，並解釋道中醫認為四十歲後雌激素開始下降，若腎氣不足，身體分泌激素的能力會減弱，因此補腎養氣相當重要。

此外，「芝麻」也是護腎代表之一，黑芝麻富含維生素E與礦物質，能滋陰補腎、潤燥烏髮。不過，由於芝麻含鉀與磷較高，腎臟病患者應酌量食用，或事先諮詢醫師的建議。

「薑」、「洋蔥」、「黑木耳」、「菠菜」與「橄欖油」也名列護腎食材的榜單。生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，有助減少腎臟的發炎反應，而洋蔥也是同樣具有抗發炎功效的食材。黑木耳膳食纖維豐富，且低磷、低鉀，非常適合患有慢性腎臟病的病友食用。

菠菜則含維生素A、C與鐵質，能增強免疫力，不過因菠菜含鉀量較高，民眾需注意攝取量。最後，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，能降低體內發炎反應，間接減輕腎臟負擔，是近年來網友激推的健康油品。

護腎是一個長期的自我照顧過程，不是速成任務。如果你也想好好照顧身體，不妨參考網友推薦的食材調整飲食，懂得吃、懂得休息，讓腎臟有喘息的空間，才能真正延緩老化，維持好氣色與好體力。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「護腎食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/11/12~2025/11/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw