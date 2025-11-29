快訊

桃園某高中學生墜樓…網瘋傳「被同學推」 警調監視器結果曝

太扯！日本歌手大陸開唱 竟遭強制斷電下台！錯愕表情曝光

55年來最大規模！空巴召修6千架A320客機 全球航班恐大亂

聽新聞
0:00 / 0:00

腎好人不老！網推八大「護腎食物」 第一名超百搭？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
腎好人不老！網推八大「護腎食物」，第一名超百搭？ 圖片來源/Unsplash
腎好人不老！網推八大「護腎食物」，第一名超百搭？ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「護腎食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大護腎食物有哪些。

腎臟不僅是身體的排毒器官，更與荷爾蒙平衡與水分代謝密切相關。然而現代人飲食重油重鹹、作息不規律，常讓腎臟在無形中承受過多負擔。本篇便整理出網友熱議的「護腎食物」，看看有哪些天然食材能幫助你養腎顧健康吧！

「枸杞」可入湯、入茶的百搭好食材　「山藥」被譽為補腎高手

▲ 網友熱議TOP8護腎食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8護腎食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「護腎食物」的相關話題討論，可以發現聲量最高的就是「枸杞」。枸杞果實當中富含多種營養素，具抗氧化作用，能滋補肝腎。有中醫講解養身攻略，表示枸杞與山藥是「補腎的高手」，建議燉雞湯時，「隨手抓一把枸杞，放幾段山藥進去，湯頭更鮮甜、營養也更豐富」。因此，枸杞可說是入湯、泡茶皆宜的日常好食材。

有位女性網友分享自己年過四十的保養秘訣，指出「像山藥這類食物，已經是我廚房常客」，並解釋道中醫認為四十歲後雌激素開始下降，若腎氣不足，身體分泌激素的能力會減弱，因此補腎養氣相當重要。

此外，「芝麻」也是護腎代表之一，黑芝麻富含維生素E與礦物質，能滋陰補腎、潤燥烏髮。不過，由於芝麻含鉀與磷較高，腎臟病患者應酌量食用，或事先諮詢醫師的建議。

「薑」、「洋蔥」、「黑木耳」、「菠菜」與「橄欖油」也名列護腎食材的榜單。生薑含有薑辣素，具抗發炎作用，有助減少腎臟的發炎反應，而洋蔥也是同樣具有抗發炎功效的食材。黑木耳膳食纖維豐富，且低磷、低鉀，非常適合患有慢性腎臟病的病友食用。

菠菜則含維生素A、C與鐵質，能增強免疫力，不過因菠菜含鉀量較高，民眾需注意攝取量。最後，橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，能降低體內發炎反應，間接減輕腎臟負擔，是近年來網友激推的健康油品。

護腎是一個長期的自我照顧過程，不是速成任務。如果你也想好好照顧身體，不妨參考網友推薦的食材調整飲食，懂得吃、懂得休息，讓腎臟有喘息的空間，才能真正延緩老化，維持好氣色與好體力。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「護腎食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/11/12~2025/11/12，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

腎臟病

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

腎好人不老！網推8大「護腎食物」 第1名是百搭好食材！

想開玩笑？22歲男「一口塞整個漢堡」窒息2分鐘 腦部、腎臟全受損

苗栗85歲嬤吃7種藥血壓仍失控 導管腎臟交感神經阻斷術協助恢復穩定

腎臟病不能拖 中西醫整合醫療 逆轉病患腎功能

相關新聞

無心跳器捐 新指引擬年底完成

今年六月宜蘭某醫院爆出「心臟停止死亡後器捐」爭議，該案被質疑捐贈者在仍接著葉克膜、心跳未停止情況下，要求檢警相驗，並準備...

逾8000人在等 今年換腎僅155例

台灣洗腎人口持續攀升，腎臟移植需求遠大於供給，根據衛福部器官捐贈移植整合系統資料，目前全國約有八八五○人等待腎臟移植，但...

今年秋天74年來最熱 冬天估偏暖偏乾

全球氣溫屢創新高，中央氣象署表示，今年秋季（九至十一月），台灣均溫高達廿六點五度，創下一九五一年以來，秋季最高平均氣溫紀...

凌晨2時38分花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度3級

中央氣象署發布第142號顯著有感地震報告，今天凌晨2時38分，在花蓮縣政府北北東方16.3公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏...

橘世代／【悲傷療癒─死亡的學習課】直面死亡 打開人生新窗口

作家郭強生的父親郭軔在二○二三年八月離世，之後大約一年半的時間，郭強生除了上課和工作，無法和任何人說話，即便站在他面前的...

院長講堂／新竹馬偕醫院院長翁順隆 善待醫護、以身作則

從醫逾35年的婦產科權威翁順隆，自2021年起接任新竹馬偕醫院院長將滿5年。他的婦產科資歷相當完整，完成數千例婦科手術、上千例試管嬰兒，他不僅在手術台上創下救命奇蹟，更主張醫院資源應投入偏鄉醫療，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的馬偕精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。