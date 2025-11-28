快訊

配合政策穩定物價 12月天然氣價格民生用戶不調整

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
12月民生用戶天然氣價格不予調整。圖為觀塘廠LNG儲槽。圖／本報資料照片
12月民生用戶天然氣價格不予調整。圖為觀塘廠LNG儲槽。圖／本報資料照片

依據主要能源預測機構指出，2026年國際原油及液化天然氣（LNG）預期將供應充裕，原油及LNG價格推估呈現下跌趨勢，台灣中油持續配合政府穩定物價政策，同時兼顧民生與永續經營之需求，宣布12月民生用戶天然氣價格不予調整。

台灣中油表示，12月仍由台灣中油吸收補貼，並微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，使國內汽柴油價格仍維持亞鄰最低價下提升中油營運韌性。

台灣中油表示，近期歐洲及亞洲地區天然氣庫存充足，需求相對疲軟，國際LNG市場價格呈現微幅下跌趨勢，致整體進口氣源成本微幅降低，依據政府核定之天然氣價格公式計算，12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，仍由台灣中油吸收。

台灣中油指出，配合政府穩定物價政策迄今，因COVID-19疫情、俄烏戰爭及油價上揚等因素，汽、柴油之平穩雙機制於2018年至2025年10月止累計吸收金額達1091億元，期間雖努力調整經營體質並透過資產重估增值大幅填補部分虧損，惟目前負債比仍高達93%，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性。

台灣中油強調，調整過後國內油價仍將維持亞鄰最低價與保留平穩措施，但可強化營運韌性；而天然氣價格亦持續配合政府穩定物價政策滾動檢討，盼社會大眾支持台灣中油永續經營，以撐得更久、走得更遠。

