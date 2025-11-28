快訊

陸配6改4依親成健保負擔 石崇良：公平正義需思考

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照片
衛福部長石崇良。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，將大陸配偶取得身分證年限規定，與外籍配偶取得我國身分證的年限規定齊一，從六年改為四年，綠營質疑，恐造成健保破產。衛福部長石崇良今天表示，依親規定不是來自於健保法相關規定，但多數是高齡者依親，公平正義需思考。

立法院今天繼續施政總質詢，石崇良會前受訪指出，台灣本國民眾從年輕開始繳納健保費，等到老年才大量使用醫療資源，對健保制度具有長期貢獻；但中配依親居留使用健保部分，高齡者若直接入籍後，立即使用健保，在公平正義上引發不少疑慮，這部分若要調整，牽涉的並非健保法本身，而是其他主管法規，必須整體思考。

石崇良說，依親制度本身並非來自「健保法」，而是其他法規所設計；但若從公平性來看，其他國籍居留者並沒有依親制度，唯獨中配有，確實存在差異，且目前依親的族群多為高齡者，支出往往遠大於繳納額，必須謹慎面對。

健保 石崇良 高齡者

