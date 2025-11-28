桃療攜手沐溫音療團隊跨域合作 頌缽解放醫護壓力

醫護人員在分秒必爭的醫療現場總是默默承受龐大壓力與責任，衛福部桃園療養院為了讓這群守護生命的天使也能擁有片刻安放，攜手沐溫音療團隊進行「挺醫護安身心－頌缽音療放鬆體驗」活動，送上一段溫柔的休憩時光。

臨床心理科主任劉昀玲說，沐溫音療團隊是由具國際專業認證療師組成，透過頌缽的低頻共振，輕輕啟動副交感神經，讓身心慢慢沉澱、進入深層放鬆；研究指出，頌缽音療能有效減緩焦慮、改善睡眠、提升情緒穩定度，沐溫音療盼能成為醫療人員最真實的支持與陪伴，讓他們在沉穩的聲波中，暫時放下繁忙，重新找回呼吸與內在的平靜。

劉昀玲分享，精神專科醫院不僅照顧病人的心靈，也要看見醫護人員的辛勞與壓力，桃療持續推動「五心級員工心理支持方案」，頌缽音療就是守護醫護的溫柔行動，期盼參與的醫護都能在共振的聲音中釋放壓力，重新獲得前行的力量。