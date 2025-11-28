快訊

桃療攜手沐溫音療團隊跨域合作 頌缽解放醫護壓力

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
沐溫音療提供公益服務讓衛福部桃園療養院的醫護人員獲得實質的支持與陪伴。圖／衛福部桃園療養院提供
沐溫音療提供公益服務讓衛福部桃園療養院的醫護人員獲得實質的支持與陪伴。圖／衛福部桃園療養院提供

醫護人員在分秒必爭的醫療現場總是默默承受龐大壓力與責任，衛福部桃園療養院為了讓這群守護生命的天使也能擁有片刻安放，攜手沐溫音療團隊進行「挺醫護安身心－頌缽音療放鬆體驗」活動，送上一段溫柔的休憩時光。

臨床心理科主任劉昀玲說，沐溫音療團隊是由具國際專業認證療師組成，透過頌缽的低頻共振，輕輕啟動副交感神經，讓身心慢慢沉澱、進入深層放鬆；研究指出，頌缽音療能有效減緩焦慮、改善睡眠、提升情緒穩定度，沐溫音療盼能成為醫療人員最真實的支持與陪伴，讓他們在沉穩的聲波中，暫時放下繁忙，重新找回呼吸與內在的平靜。

劉昀玲分享，精神專科醫院不僅照顧病人的心靈，也要看見醫護人員的辛勞與壓力，桃療持續推動「五心級員工心理支持方案」，頌缽音療就是守護醫護的溫柔行動，期盼參與的醫護都能在共振的聲音中釋放壓力，重新獲得前行的力量。

桃療副院長李俊宏也說，感謝沐溫音療團隊的美好時光，這次跨領域合作，展現推動心理健康的更多可能，因為醫護人員的健康也是病人健康的基石，而全民的心理韌性，更是社會永續重要力量，桃療將持續與各專業夥伴攜手，讓心理健康走進每個人的生活，落實「健康台灣」願景。

桃療攜手沐溫團隊以頌缽療癒醫護人員，共同推動全民心理健康。圖／衛福部桃園療養院提供
桃療攜手沐溫團隊以頌缽療癒醫護人員，共同推動全民心理健康。圖／衛福部桃園療養院提供
桃療副院長李俊宏（中）、臨床心理科主任劉昀玲向提供公益服務的沐溫頌缽音療團隊負責人Noemie（左）致贈感謝狀。圖／衛福部桃園療養院提供
桃療副院長李俊宏（中）、臨床心理科主任劉昀玲向提供公益服務的沐溫頌缽音療團隊負責人Noemie（左）致贈感謝狀。圖／衛福部桃園療養院提供

醫護人員 團隊 壓力

