文雅畜牧場芬普尼蛋汙染源追查斷線？防疫與調查兩單位：追查到底

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被檢出芬普尼，負責人和員工迄今對芬普尼來源未鬆口，防疫單位和調查單位對雞羽、雞糞採樣，並化驗分析蛋雞場會使用的殺蝨劑，比對彼此之間的關聯，力求這次汙染案件追查不斷線。

文雅畜牧場芬普尼蛋流入消費市場引起社會大眾重視，彰化縣政府為此啟動全縣蛋雞場的風險監測控管，先對15家曾有違規用藥紀錄的蛋雞場採樣，化驗結果都合格；另一方面，追查文雅畜牧場芬普尼汙染來源似乎陷入膠著，好像芬普尼從天而降無跡可尋。

據了解，文雅畜牧場是傳統高層飼養，蛋雞雞羽被檢出含芬普尼，蛋雞體內沒芬普尼，動防所和調查單位推測是使用含芬普尼藥物噴霧撲殺跳蝨所致，掌握一般蛋雞場會使用的殺蝨藥物加以分析，用來比對文雅畜牧場雞羽驗出的芬普尼。因分析和比對過程繁複且必須精確，「一切作業都在進行中」，讓全案不至於無疾而終。

防疫單位過去曾有撲殺被汙染的雞等於自行滅證，最後找不到汙染源，政府只能賠償養雞業者損失，這次不像過去全面撲殺被汙染的蛋雞，而是同意全場蛋雞換羽重新產蛋的作法，就是全面保全證據，希望從中找出芬普尼汙染的端倪。

彰化縣蛋雞場933場、在養量逾2081萬隻，雞蛋產量占全國近五成，文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，5日起移動管制，禁止出貨，但台中市食安處10日稽查台中市龍忠蛋行，進而查出文雅畜牧場9日出貨200籃約4萬顆雞蛋，約兩萬多顆被吃下肚；彰化縣衛生局發現文雅畜牧場9日也出貨給合作蛋車，約1萬顆賣到新北市，4600顆已售出。一連串芬普尼蛋流入市面引起消費者重視。