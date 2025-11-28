快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

聽新聞
0:00 / 0:00

文雅畜牧場芬普尼蛋汙染源追查斷線？防疫與調查兩單位：追查到底

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼且外流，引起社會大眾重視。示意圖／記者簡慧珍攝影
彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出芬普尼且外流，引起社會大眾重視。示意圖／記者簡慧珍攝影

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被檢出芬普尼，負責人和員工迄今對芬普尼來源未鬆口，防疫單位和調查單位對雞羽、雞糞採樣，並化驗分析蛋雞場會使用的殺蝨劑，比對彼此之間的關聯，力求這次汙染案件追查不斷線。

文雅畜牧場芬普尼蛋流入消費市場引起社會大眾重視，彰化縣政府為此啟動全縣蛋雞場的風險監測控管，先對15家曾有違規用藥紀錄的蛋雞場採樣，化驗結果都合格；另一方面，追查文雅畜牧場芬普尼汙染來源似乎陷入膠著，好像芬普尼從天而降無跡可尋。

據了解，文雅畜牧場是傳統高層飼養，蛋雞雞羽被檢出含芬普尼，蛋雞體內沒芬普尼，動防所和調查單位推測是使用含芬普尼藥物噴霧撲殺跳蝨所致，掌握一般蛋雞場會使用的殺蝨藥物加以分析，用來比對文雅畜牧場雞羽驗出的芬普尼。因分析和比對過程繁複且必須精確，「一切作業都在進行中」，讓全案不至於無疾而終。

防疫單位過去曾有撲殺被汙染的雞等於自行滅證，最後找不到汙染源，政府只能賠償養雞業者損失，這次不像過去全面撲殺被汙染的蛋雞，而是同意全場蛋雞換羽重新產蛋的作法，就是全面保全證據，希望從中找出芬普尼汙染的端倪。

彰化縣蛋雞場933場、在養量逾2081萬隻，雞蛋產量占全國近五成，文雅畜牧場雞蛋11月4日被驗出芬普尼代謝物超標，5日起移動管制，禁止出貨，但台中市食安處10日稽查台中市龍忠蛋行，進而查出文雅畜牧場9日出貨200籃約4萬顆雞蛋，約兩萬多顆被吃下肚；彰化縣衛生局發現文雅畜牧場9日也出貨給合作蛋車，約1萬顆賣到新北市，4600顆已售出。一連串芬普尼蛋流入市面引起消費者重視。

芬普尼 牧場

延伸閱讀

印尼高麗菜芬普尼超標近1.5噸全數退運消火 法國乾酪檢出大腸桿菌超標

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

文雅畜牧場芬普尼汙染 從上到下均稱不知情 彰檢繼續調查

販售芬普尼雞蛋龍忠蛋行貼律師聲明稿 接受顧客前來退換雞蛋

相關新聞

出門要戴口罩 鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

境外空汙正在影響台灣。環境部已發布空氣品質橘色提醒。「沙塵影響持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這次PM10偏高，...

周末晴朗溫暖好天氣 下周二晚起再變天 12月上旬前無冷氣團等級冷空氣

西半部地區下午有機會陸續放晴，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天台灣附近來自天琴颱風...

周末迎好天氣 賈新興估洛鞍颱風最快下周三生成 可能路徑曝

天琴颱風未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興...

可能有顯著冬季風暴發展 鄭明典：台灣無法排除被掃到邊

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣溫距平圖（代表現況和氣候值的差異），他表示，冷、熱是相對的，現在北極區域明顯偏暖，但是...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

醫曝大樓火災奪命5因素「殺人的不是火」 3原則教你如何自救

香港大埔「宏福苑」社區大火釀成嚴重傷亡，累計至今（28）日已有94人死亡、逾200人失聯。胸腔暨重症科醫師黃軒在自己臉書發文提到，「大樓火災，殺人的不是火，而是『會跑的煙』」，只要3分鐘就會讓人失去逃生能力，因為大樓火災真正奪命的原因是「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。