P人救星、J人神隊友！Klook用一站式服務包辦出國大小事 信任度一年暴增67.6％

對許多旅客而言，旅程不再從抵達目的地才開始，而是在出發前就已經展開。有人提前完成餐廳預約，有人用幾秒鐘買下eSIM，也有人透過AI工具比對一日遊行程。這股數位轉型的浪潮，也帶動越來越多品牌擁抱AI技術，並在旅客心中建立信賴感。而在這股轉型浪潮中，Klook成為近年旅遊消費模式轉型中最受關注的品牌之一，也在這波改變中，扮演讓旅客更快、更安心踏出第一步的角色。

自由行不再麻煩！Klook突破旅行盲點登上頒獎舞台

旅遊消費行為的變化，讓Klook被看見並被肯定，近日於電商平台類別中脫穎而出，在「2025第八屆網路口碑之星」中榮獲「數位經濟領域」電商平台主題的領航創新獎。該獎項由大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》主辦，今年以「AI領航 信任先行」為主題，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察近一年（2024/7/1至2025/6/30）的聲量與實際作為，點出在不同產業中推動消費行為變化的關鍵角色。而Klook得獎的原因，不只是因為技術創新，而是在關鍵時刻回應了旅客旅遊行為的變化，切中了真正的使用情境與痛點。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，近一年關於「Klook」的討論熱度顯著提升，其中「信任」相關的正面聲量更成長了67.6％。熱門關鍵字聚焦在「優惠」、「體驗」、「日本」、「行程」等面向，也凸顯Klook早已走進旅客的旅程規劃之中。越來越多旅客習慣在出發前，先把門票、行程、網路連線一次搞定，不必再在異地邊走邊查，讓出發變得更從容。也因為這樣的特色，讓MBTI中的P人在當地更自由、J人規劃更安心，不論是哪種旅人都能找到最自在的步調。

出國害怕開口說英文？溝通不再是旅途的第一道難關

其實在旅遊的時候，很多人最怕的問題之一就是「語言不通」。 像我們日本同事就分享過，日本旅客出國最怕的就是要開口講英文。

對許多旅客來說，出國最緊張的並不是行李超重或迷路，而是在陌生城市裡開口說第一句話。這樣的情境，正在慢慢被改變。根據Klook內部團隊的觀察，越來越多旅客會透過App上的多語系預訂與導覽功能，在出發前就先完成預約，不需要打電話或現場比手畫腳。這樣的設計不僅減少語言壓力，也讓旅遊體驗更順暢，更讓整體訂單量成長了三倍。

這樣的改變，也從第一線商家身上得到回饋。以九份為例，有店家分享，自從導入多語系產品頁面與語音導覽後，越南、印尼與泰國旅客能自行理解景點內容，不必再額外安排翻譯人力，接待效率明顯提升，也讓國際客源變得更多、更穩定。

這不只是技術的導入，而是一種「出發時的安心感」，讓旅人不再卡在第一步。

行程太多挑不出來？AI讓決定變得更單純

對許多旅客來說，熱門景點的選擇不再是「要不要去」，而是「要選哪一個」。以日本富士山一日遊為例，平台上有數十個方案，從集合地點、導遊語言、午餐安排到評價內容，旅客常得開好幾個頁面來回比對。資訊太多，反而讓人難以下決定。

其實最大的改變，就是讓「選擇」變得更簡單了。

Klook團隊發現這樣的使用情境後，在2024年10月與Google Cloud擴大合作，推出亞洲首見的AI「購物指南」。這項工具透過生成式AI彙整評論、分析相似產品特徵，幫助旅客快速縮小選擇範圍。AI會自動比對兩兩行程的差異，整理上千萬筆用戶評論，並找出最符合需求的那幾個選項。整個過程在一頁內就能完成，資訊更清楚，決策也不再耗時。

輿情數據也證明了這一點，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體的觀察也發現，Klook近一年「AI」相關的正面聲量成長達 46.8％。這項技術不只是提升品牌能見度，更在「領航創新獎」的評選中，成為關注焦點之一。AI應用從技術展示，進一步成為回應旅客實際需求的關鍵工具。

從一個承諾開始 讓旅客走得更遠

Klook回顧這一年，發現對許多旅客來說，「連線夠不夠穩」已成為出國前最在意的事情之一。為了讓出發更有安全感，Klook 推出了官方eSIM「不穩就退」服務，只要購買官方eSIM商品，實際使用後如果覺得連線不穩，提供截圖並通過審核，就能直接退款。這不只是保證，更是一種「我們懂你」的回應，讓旅客在還沒登機前就先放心。

很多旅客在候機室下單，落地就能馬上上網，完全不怕沒訊號。

有了這層保障，快速使用eSIM上網變成許多旅客的日常。有人在火車上驚喜發現「網速快、不斷線」，也有人說「比在機場買卡容易多了，非常值得！」。這些來自真實用戶的評價，也慢慢累積出信任，讓還在觀望的人更敢邁出那一步。

當連線不再是煩惱，旅途也變得更自由。根據Klook 2025《旅遊脈動大調查》指出，63％亞太區旅客規劃行程時會主動避開人潮，選擇不那麼擁擠的目的地。由國頭郡（沖繩北部）、三重縣（近京都）、長久手市（近名古屋）等二三線城市拿下日本城市預訂季增幅前三，也讓包車與一日遊的需求跟著飆升。安心上網這件事情，讓旅客在安排行程時，更願意把視野放到熱門景點之外。

障礙被拿掉 旅行回到最單純的樣子

我會說Klook不只是旅遊平台，更像是一個用科技陪你探索世界的夥伴。我們希望透過科技，把旅遊的門檻降得更低，讓大家更願意出發、去看世界。也希望每個人都能透過Klook去發現不同的玩法，在每一次旅程裡找到更好的自己。

Klook台灣品牌行銷經理曾德軒在受訪時說，「我們不只是旅遊平台，更像是一個用科技陪你探索世界的夥伴。」如果要用一句話形容Klook在旅客心中的角色，這句話或許就是最好的註解。

當技術變得有溫度、信任成為出發的底氣，語言不再是絆腳石、網路連線與選擇不再是障礙、壓力。當這些旅途中的麻煩被慢慢拿掉，旅行變得更純粹，也更貼近許多人心中嚮往的樣子。

