周末晴朗溫暖好天氣 下周二晚起再變天 12月上旬前無冷氣團等級冷空氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末整體天氣轉趨穩定，各地白天高溫將比較明顯回升。本報資料照片
周末整體天氣轉趨穩定，各地白天高溫將比較明顯回升。本報資料照片

西半部地區下午有機會陸續放晴，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天台灣附近來自天琴颱風外圍的中高層雲系將逐漸向東移動，各地雲量仍偏多，底層持續受到東北季風影響，預期影響台灣的東北季風今晚慢慢減緩，各地大致多雲或陰天氣，如果中高層雲向東移動較快的話，西半部地區下午之後有機會看到陽光開始露臉。

降雨部分，吳聖宇表示，只有迎風面地區跟中央山脈沿線有些零零星星的飄雨機會，對外出的影響有限。

溫度方面，他說，今天白天在苗栗以北到東半部地區高溫20至23度，中南部地區高溫則在23至26度之間，今晚到明天清晨在中北部、東北部空曠地區留意低溫，尤其是雲量減少後如果配合輻射冷卻，可能會有13度或以下低溫出現的可能性。

吳聖宇表示，周末北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會。周日晚間以後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多。周末兩天是適合出遊的天氣型態，可以好好把握。

雲量明顯減少、陽光露臉之後，各地白天高溫比較明顯回升，吳聖宇表示，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26至28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28至30度。但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13至15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大。

下周一台灣附近仍是比較偏東風的環境，吳聖宇表示，中高層有雲系自西邊移入，因此各地雲量較多，東半部地區以及各地山區有些零星降雨的機會。

不過，他說，真正有比較明顯的天氣變化，要等到下周二北邊下一波東北季風再度增強南下，配合中高層雲系通過，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態。這波東北季風可能要一直影響到下周四，要等到下周五才會趨緩。

吳聖宇表示，短時間內來看，一直到12月上旬，影響台灣的冷空氣似乎還是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣要南下的預報。

至於目前在南海的天琴颱風，吳聖宇表示，未來預估仍將緩慢向越南沿海靠近，但是速度非常慢，加上大氣環境條件不佳，強度將逐漸減弱，可能在侵襲越南沿岸之前就會逐漸減弱消散。

吳聖宇表示，下周在菲律賓以東可能會有另外的熱帶擾動發展，並且再度趨向菲律賓附近，即使已經要進入12月，但是南邊的熱帶擾動仍然有繼續活躍的情況，對台灣來說已經不太可能構成威脅。不過，是否又會有機會帶來雲量以及水氣，仍是值得持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 高溫



