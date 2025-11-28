快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
天琴颱風未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察下周一至下周二熱帶性統發展的趨勢，於下周三至下周四並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。

周末至下周二天氣穩定，不過，賈新興表示，下周三至下周四，以及下周六至12月7日，各一波受東北季風影響。12月至1月上旬，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢。12月中旬起至1月上旬，氣溫仍以偏暖的機率較高。

近期天氣方面，他說，明天至周日，各地晴時多雲。下周一，午後宜花山區有零星短暫雨。下周二，午後宜花有零星短暫雨。下周三至下周四，受東北季風影響，其中下周三，桃園以北及宜花轉有局部雨，嘉義至新竹及台東亦有零星短暫雨。下周四，桃園以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興表示，下周五，北海岸、基隆、大台北東側及宜花有零星短暫雨。下周六至12月7日受東北季風影響，其中下周六北北基宜花有零星短暫雨。12月7日，大台北東側及宜花東有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

出門要戴口罩 鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

境外空汙正在影響台灣。環境部已發布空氣品質橘色提醒。「沙塵影響持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這次PM10偏高，...

周末迎好天氣 賈新興估洛鞍颱風最快下周三生成 可能路徑曝

天琴颱風未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興...

可能有顯著冬季風暴發展 鄭明典：台灣無法排除被掃到邊

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣溫距平圖（代表現況和氣候值的差異），他表示，冷、熱是相對的，現在北極區域明顯偏暖，但是...

東北風挾境外空汙襲台 水氣漸減少早晚偏涼 周末好天氣

今天受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，中央氣象署表示，今天白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多...

境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶...

天冷取暖…當心電器燒掉你家！不是會自動斷電就沒事 三大原則保平安

據日媒TBS NEWS DIG報導，日本產品安全評估機構NITE近期公布多起電暖器相關意外的實驗畫面，顯示棉被、衣物等一旦碰到電暖器散出的高溫，會迅速起火並沿著布料延燒。許多人以為電暖器沒有明火比較安全，但實際上事故頻傳，仍須提高警覺。根據NITE去年的統計，所有家用加熱設備的意外中，有三分之一與電暖器等家電有關。

