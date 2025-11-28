周末迎好天氣 賈新興估洛鞍颱風最快下周三生成 可能路徑曝

天琴颱風未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察下周一至下周二熱帶性統發展的趨勢，於下周三至下周四並有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。

周末至下周二天氣穩定，不過，賈新興表示，下周三至下周四，以及下周六至12月7日，各一波受東北季風影響。12月至1月上旬，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢。12月中旬起至1月上旬，氣溫仍以偏暖的機率較高。

近期天氣方面，他說，明天至周日，各地晴時多雲。下周一，午後宜花山區有零星短暫雨。下周二，午後宜花有零星短暫雨。下周三至下周四，受東北季風影響，其中下周三，桃園以北及宜花轉有局部雨，嘉義至新竹及台東亦有零星短暫雨。下周四，桃園以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興表示，下周五，北海岸、基隆、大台北東側及宜花有零星短暫雨。下周六至12月7日受東北季風影響，其中下周六北北基宜花有零星短暫雨。12月7日，大台北東側及宜花東有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。