出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
外出時，最好佩戴口罩。圖／123RF

境外空汙正在影響台灣。環境部已發布空氣品質橘色提醒。「沙塵影響持續」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這次PM10偏高，戴口罩有幫助。

鄭明典表示，北部和金馬的主要汙染物是PM10，這是中國沙塵影響的特徵，PM10會帶來比較高的落塵量，室內環境會好很多。

環境部提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮地區、馬公、馬祖金門地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。環境部說，東北風影響時，若伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。

今天東北季風影響，環境部表示，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

環境部提醒西半部、宜蘭、冬山、花蓮地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

