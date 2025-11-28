出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

據日媒TBS NEWS DIG報導，日本產品安全評估機構NITE近期公布多起電暖器相關意外的實驗畫面，顯示棉被、衣物等一旦碰到電暖器散出的高溫，會迅速起火並沿著布料延燒。許多人以為電暖器沒有明火比較安全，但實際上事故頻傳，仍須提高警覺。根據NITE去年的統計，所有家用加熱設備的意外中，有三分之一與電暖器等家電有關。

2025-11-28 07:52