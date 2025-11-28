快訊

基隆民宅深夜大火9旬嬤被救出 波及多民宅疏散數十人驚逃

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷 一度逾200人失聯

可能有顯著冬季風暴發展 鄭明典：台灣無法排除被掃到邊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣溫距平圖，現在北極區域明顯偏暖，而目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如果極區冷空氣外流，冷、暖空氣交會，可能會有顯著的冬季風暴發展。圖／取自鄭明典臉書
氣溫距平圖，現在北極區域明顯偏暖，而目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如果極區冷空氣外流，冷、暖空氣交會，可能會有顯著的冬季風暴發展。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣溫距平圖（代表現況和氣候值的差異），他表示，冷、熱是相對的，現在北極區域明顯偏暖，但是極區偏暖的空氣移到中緯度地區，還會是很冷；極區偏暖表示極渦偏弱，極區的冷空氣比較容易外流，冷空氣經過的地方就會冷。而目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如果極區冷空氣外流，冷、暖空氣交會，可能會有顯著的冬季風暴發展。

鄭明典表示，現在發生中的平流層暖變現象，經驗上可能導致極區冷空氣外流，中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響。

「台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊」，鄭明典表示，所以還是很值得追蹤，觀察平流層暖變的現象和它後續的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

