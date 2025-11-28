境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵

境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。東北風影響時，若伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。

「落塵量會比較高」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北部和金馬的主要汙染物是PM10，這是中國沙塵影響的特徵，PM10會帶來比較高的落塵量，室內環境會好很多。