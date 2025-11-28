聽新聞
境外空汙來了 鄭明典：主要是PM10 中國沙塵影響特徵
境外空汙來了。環境部提醒北部、竹苗、中部、高屏地區、台西、麥寮、宜蘭、冬山地區、馬公、馬祖、金門地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。東北風影響時，若伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。
「落塵量會比較高」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北部和金馬的主要汙染物是PM10，這是中國沙塵影響的特徵，PM10會帶來比較高的落塵量，室內環境會好很多。
環境部表示，今天東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。
