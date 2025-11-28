東北風挾境外空汙襲台 水氣漸減少早晚偏涼 周末好天氣

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島。本報資料照片
今天受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，中央氣象署表示，今天白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

氣溫方面，今天各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度。澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

至於今年第27號颱風天琴，未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

明天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。周日各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。

下周一東北季風稍增強，下周二至下周四東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三、下周四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五至12月7日台灣仍受東北季風或偏東風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

