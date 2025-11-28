聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／魚刺卡喉先喝湯 就醫才知觀念錯
小時候最討厭的食物就是魚，尤其是白帶魚，因為白帶魚常會有脫落的細小魚刺，一不小心就會卡在喉嚨裡，偏偏白帶魚的營養豐富，加上價格便宜，因此在我家的餐桌上常常會出現。
記得第一次魚刺卡喉嚨時，母親趕緊拿了一個碗盛湯要我大口喝下，我照著做，沒想到魚刺真的消失不見，母親馬上誇口，「這是老祖宗的學問，以後如果再遇到，大口喝湯或是大口吃飯，就可以讓魚刺不見喔。」我把母親的話記在心裡，但我對吃魚還是沒什麼信心，總是小心翼翼地對於魚肉一再翻檢。
年紀漸長，對於吃魚這檔事也慢慢地失去警覺心，終於一根大魚刺卡在喉嚨深處，但這次卻沒有像小時候那麼幸運，大口喝湯、大口吞飯，甚至大口喝醬油都沒用，趕緊拿著健保卡至鄰近的診所掛號。醫師要我張大嘴巴，再打開「頭燈」看了看後，直接就用長鑷子夾出魚刺，事後醫師說還好魚刺卡得不深，不然就要開刀了。
聽完醫師的話後，我才驚覺以前喝湯吞飯都是錯誤的，「小時候是運氣好，魚刺很順利排出，萬一…」我不敢繼續想下去。這次看診只花了不到1分鐘，醫師還幫我取消掛號，免費幫我看診取出魚刺，順利解決了我的「卡喉」難題。
提醒大家，1分鐘可解決的問題，不要自以為聰明，讓問題持續！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言