健康你我他／魚刺卡喉先喝湯 就醫才知觀念錯

聯合報／ 文／陳宏煇（新北淡水）
醫師免費幫我看診取出魚刺，順利解決了我的「卡喉」難題。圖／陳宏煇提供
小時候最討厭的食物就是魚，尤其是白帶魚，因為白帶魚常會有脫落的細小魚刺，一不小心就會卡在喉嚨裡，偏偏白帶魚的營養豐富，加上價格便宜，因此在我家的餐桌上常常會出現。

記得第一次魚刺卡喉嚨時，母親趕緊拿了一個碗盛湯要我大口喝下，我照著做，沒想到魚刺真的消失不見，母親馬上誇口，「這是老祖宗的學問，以後如果再遇到，大口喝湯或是大口吃飯，就可以讓魚刺不見喔。」我把母親的話記在心裡，但我對吃魚還是沒什麼信心，總是小心翼翼地對於魚肉一再翻檢。

年紀漸長，對於吃魚這檔事也慢慢地失去警覺心，終於一根大魚刺卡在喉嚨深處，但這次卻沒有像小時候那麼幸運，大口喝湯、大口吞飯，甚至大口喝醬油都沒用，趕緊拿著健保卡至鄰近的診所掛號。醫師要我張大嘴巴，再打開「頭燈」看了看後，直接就用長鑷子夾出魚刺，事後醫師說還好魚刺卡得不深，不然就要開刀了。

聽完醫師的話後，我才驚覺以前喝湯吞飯都是錯誤的，「小時候是運氣好，魚刺很順利排出，萬一…」我不敢繼續想下去。這次看診只花了不到1分鐘，醫師還幫我取消掛號，免費幫我看診取出魚刺，順利解決了我的「卡喉」難題。

提醒大家，1分鐘可解決的問題，不要自以為聰明，讓問題持續！

魚刺

