聽新聞
0:00 / 0:00

脂肪肝增三高、慢病風險 還可能肝癌、傷腦

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
脂肪肝與肥胖、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高等代謝性疾病有關。圖／123RF
脂肪肝與肥胖、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高等代謝性疾病有關。圖／123RF

國健署統計，國人脂肪肝盛行率逾3成，肝基會去年進行全台大規模腹部超音波檢查，高達53.3%受檢者有不同程度的脂肪肝。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，脂肪肝會進展成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌；脂肪肝也與多種慢性病密切相關，會使三高、糖尿病、腎臟病加劇，還可能損害大腦功能。

陳志鴻指出，去年與三高相關的慢性病共奪走了6.1萬人的生命，超越台灣癌症死亡人數5.4萬人，多數代謝性疾病包括肥胖、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高等，都與脂肪肝有關。脂肪肝的檢查，主要依賴腹部超音波偵測肝臟的脂肪沉積。

為突破脂肪肝篩檢防治瓶頸，台灣肝臟研究學會攜手高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技、藥廠等，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計3年內擴展至25家醫院，打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網。

台灣生醫大數據科技董事長梁賡義表示，脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，肝病的防治要加強脂肪肝以及代謝性疾病的預防及治療。未來將進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，一旦出現赤字，可提醒脂肪肝或代謝性疾病的病患給予生活形式調整，並及早建議對肝病的預防、預測和監測策略等。

「脂肪肝的風險常被低估，代謝性脂肪肝病是多重系統性疾病，更是一種全身性的健康警訊。」台灣肝臟研究學會會長劉俊人表示，台灣成人中高達3到5成罹患脂肪肝，患者的心肌梗塞腦中風風險都顯著增加，愈早診斷、介入，並藉由飲食及運動改善，愈能降低進展風險。

脂肪肝 肝癌 糖尿病 慢性病 肝硬化 肝病 心肌梗塞 腦中風

延伸閱讀

慢性病死亡人數超越癌症！ 隱形殺手「脂肪肝」致肝癌、心血管疾病

「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

以愛守護60年 嘉義聖馬爾定醫院三高防治奪全國第一

興櫃股王轉上市申購現賺88萬元 改寫台股歷史「三高」新標竿

相關新聞

長照3.0強化夜間照顧 擬增機構床位

長照三點○明年正式上路，為降低照顧者負擔，不僅會強化家庭支持，同時提高夜間照顧服務。衛福部長照司指出，為提高夜間服務，小...

專家：夜間照顧人力難尋 擴床誰來顧

為減輕家人照顧重症臥床患者的負擔，長照三點○著重在「提升機構量能」，做法是增加機構的平價床，並研擬增加小規模多機能服務中...

禁廚餘養豬 陳駿季：愈快愈好

為防堵非洲豬瘟，農業部正研議廚餘養豬落日方式，農業部長陳駿季昨表示，全面禁止廚餘養豬愈快愈好，目前大方向先禁用家戶廚餘，...

健康主題館／久坐釀危機 深層靜脈栓塞恐致命

58歲的王小姐，因更年期使用荷爾蒙藥物，平常工作需長時間坐著使用電腦，近期出差搭了幾次長途飛機，竟出現左小腿異常的腫、痛...

脂肪肝增三高、慢病風險 還可能肝癌、傷腦

國健署統計，國人脂肪肝盛行率逾3成，肝基會去年進行全台大規模腹部超音波檢查，高達53.3%受檢者有不同程度的脂肪肝。健康...

做菜3匙鹽看成8匙 白內障惹禍

65歲周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時常感到有強烈光暈與眩光，修剪花草時，難分辨枯枝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。