健康主題館／久坐釀危機 深層靜脈栓塞恐致命

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
深層靜脈栓塞指的是血栓形成於深層靜脈，會造成靜脈血管發炎及患側肢體腫脹，較常見於小腿或大腿的深部靜脈。圖／123RF
深層靜脈栓塞指的是血栓形成於深層靜脈，會造成靜脈血管發炎及患側肢體腫脹，較常見於小腿或大腿的深部靜脈。圖／123RF

58歲的王小姐，因更年期使用荷爾蒙藥物，平常工作需長時間坐著使用電腦，近期出差搭了幾次長途飛機，竟出現左小腿異常的腫、痛、熱、緊繃，就醫檢查診斷，她罹患了「深層靜脈栓塞」。國泰醫院復健科主治醫師劉怡均表示，深層靜脈栓塞主要分為急性、慢性，若血塊完全堵住，可能造成器官衰竭及休克，有致命的危險。

未妥善治療恐致肺栓塞

劉怡均指出，深層靜脈栓塞指的是血栓形成於深層靜脈，阻塞血液回流後造成靜脈血管發炎及患側肢體腫脹，常見於小腿或大腿的深部靜脈。

深層靜脈栓塞典型症狀，包括單側下肢腫脹、疼痛、皮膚變色或發熱。如果栓塞嚴重、沒有妥善治療，可能導致肺栓塞等危及生命的併發症。

前中職洋將「魔鷹」愛妻7月來台時，在飛機上不明原因OHCA（到院前心肺功能停止），緊急搶救仍回天乏術，疑因深層靜脈栓塞猝逝。這個狀況又稱「經濟艙症候群」，因為旅行中長時間坐著不動，腿部深處的靜脈容易形成血塊，在突然起立或走路時順著血流跑到肺部，堵住肺血管引起肺栓塞。

劉怡均說，深層靜脈栓塞成因，分為凝血缺陷的先天因素，以及環境、疾病、脫水、久坐等後天因素。高風險族群包含術後病人、長期臥床、懷孕、癌症病人、年紀大、使用口服避孕藥或荷爾蒙替代療法、肥胖與有凝血異常體質者。另外，長途飛行、打麻將久坐不動，也會提高發生深層靜脈栓塞風險。

深層靜脈栓塞急性期的治療，劉怡均表示，以使用抗凝血藥物為主要方式，目的是防止血栓進一步擴大，並降低發生肺栓塞的風險。但是部分血栓範圍較大、對藥物反應不佳，或已有患肢缺血症狀者，則可能需要進一步的侵入性血管介入治療，如導管取栓、溶栓或置放下肢靜脈過濾器手術等。

恢復期間可做適當運動

等到急性期過後，穿戴醫療等級的彈性襪，可幫助減輕患肢的腫脹，並預防日後出現「栓塞後症候群」。劉怡均指出，有愈來愈多研究顯示，適當的運動訓練，在恢復期也具有關鍵作用。

劉怡均建議，運動訓練包含下肢抬高、關節活動運動、短程行走等，經評估後可在家中短距離行走，每次2至5分鐘，穿著壓力襪效果更佳。

根據研究顯示，有計畫性的運動訓練如走路、腳踏車、游泳等，能有效減緩症狀並改善靜脈功能。

58歲的王小姐，因更年期使用荷爾蒙藥物，平常工作需長時間坐著使用電腦，近期出差搭了幾次長途飛機，竟出現左小腿異常的腫、痛...

