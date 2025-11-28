聽新聞
0:00 / 0:00

專家：夜間照顧人力難尋 擴床誰來顧

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
為減輕家人照顧重症臥床患者的負擔，長照三點○研擬增加小規模多機能服務中心的夜間床位數。圖／AI生成
為減輕家人照顧重症臥床患者的負擔，長照三點○研擬增加小規模多機能服務中心的夜間床位數。圖／AI生成

為減輕家人照顧重症臥床患者的負擔，長照三點○著重在「提升機構量能」，做法是增加機構的平價床，並研擬增加小規模多機能服務中心的夜間床位數。伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩表示，「擴床根本沒用」，小規機夜間床位做不起來，不是沒有需求而是沒有照服員，此舉「治標不治本」。

林依瑩說，小規模多機能中心以日照服務為主，並將服務延伸到夜間，同時提供部分居家服務。但實際需要夜間喘息的家庭，其照顧對象多是重症患者，長照等級落在七、八級，可是目前全台日照中心收治長照等級平均約在四級，幾乎不收重症。她說，「白天都不收重症，晚上怎麼可能會收」，此是夜間照顧量能無法展開的核心原因。

林依瑩說，擴床後誰來照顧才是真正的關鍵，因工作負擔大、給付誘因不足，不只小規機的夜間照顧人力難尋，日照、居服人員也幾乎不願照顧重症患者；既然如此，未來擴床後「誰要來顧」。衛福部有意尋求中階技術人員的外籍看護擔任夜間照護人力，但人數是否足以滿足需求，也是未知數，她對長照三點○感到憂心。

林依瑩說，政府將焦點放在重症照顧家庭是件好事，但得開對藥方，找到更適合台灣的模式，才能對症下藥，有助於減輕照顧者的壓力。

長照 重症 外籍看護 人力

延伸閱讀

明年啟動長照3.0 呂建德：藍白繼續杯葛總預算恐讓照顧長者美意全失

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

為何香港宏福苑大火連燒七棟大樓？ 專家：三個原因造成

相關新聞

長照3.0強化夜間照顧 擬增機構床位

長照三點○明年正式上路，為降低照顧者負擔，不僅會強化家庭支持，同時提高夜間照顧服務。衛福部長照司指出，為提高夜間服務，小...

專家：夜間照顧人力難尋 擴床誰來顧

為減輕家人照顧重症臥床患者的負擔，長照三點○著重在「提升機構量能」，做法是增加機構的平價床，並研擬增加小規模多機能服務中...

禁廚餘養豬 陳駿季：愈快愈好

為防堵非洲豬瘟，農業部正研議廚餘養豬落日方式，農業部長陳駿季昨表示，全面禁止廚餘養豬愈快愈好，目前大方向先禁用家戶廚餘，...

健康主題館／久坐釀危機 深層靜脈栓塞恐致命

58歲的王小姐，因更年期使用荷爾蒙藥物，平常工作需長時間坐著使用電腦，近期出差搭了幾次長途飛機，竟出現左小腿異常的腫、痛...

脂肪肝增三高、慢病風險 還可能肝癌、傷腦

國健署統計，國人脂肪肝盛行率逾3成，肝基會去年進行全台大規模腹部超音波檢查，高達53.3%受檢者有不同程度的脂肪肝。健康...

做菜3匙鹽看成8匙 白內障惹禍

65歲周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時常感到有強烈光暈與眩光，修剪花草時，難分辨枯枝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。