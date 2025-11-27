聽新聞
廚餘出路 地方：改做堆肥、沼氣發電

聯合報／ 記者劉星君吳淑玲周嘉茹黃寅葉德正林佳彣／連線報導

廚餘政策將先禁用家戶廚餘，屏東縣黑豬飼養畜牧協會執行長陳文傑說，非洲豬瘟最大汙染源就是家戶廚餘，風險也最大，先禁家戶廚餘對養豬戶衝擊較小。至於廚餘如何去化？台中、屏東等縣市朝堆肥、黑水虻或作沼氣發電等多元管道去化。

桃園、屏東飼養黑豬成特色，過去都餵食廚餘。桃園養豬業者認為，若中央明確禁止廚餘養豬，將配合轉型、改養不需餵食廚餘的豬種，盼中央盡快訂定補貼措施與輔導政策。

桃園市農業局指出，若中央全面禁止廚餘養豬，規畫中的廚餘蒸煮中心也無法推動，應啟動離牧或轉型補貼措施，桃園養黑豬占七成，建議中央研發適合黑豬生長飼料配方，讓豬農能配合禁止廚餘養豬政策，維持桃園養豬特色。

中市環保局表示，市府已依中央規定安排豬農參與講習，以設置蒸煮、監控等雲端系統，預計十二月底可完成。另外，目前生廚餘由外埔綠能園區以沼氣發電去化，正建置二期擴大廚餘去化量，熟廚餘採焚化、堆肥、黑水虻等多元去化處理。

新北市生廚餘處理未受影響，熟廚餘則送至焚化廠焚化，環保局指出，平均每日約增加二百公噸事業熟廚餘處理量，若中央政策確定，將配合調整熟廚餘處理去化方式，採多元化處理；北市環保局則把家戶廚餘作堆肥。

台南市五四一家養豬場，僅十一場列管廚餘養豬，市府徵詢全都同意禁用廚餘養豬。環保局表示，台南每日廚餘量約一百公噸，高速發酵及傳統堆肥廠每日處理五十五公噸，另約四十五公噸採焚化處理，處理量能充足。

屏東縣一天廚餘量約四十公噸，環保局說，家戶廚餘進堆肥場或焚化爐，都必須先破碎，將規畫設沼氣中心用廚餘沼氣發電。

