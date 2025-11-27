禁廚餘養豬 陳駿季：愈快愈好

為防堵非洲豬瘟，農業部正研議廚餘養豬落日方式，農業部長陳駿季昨表示，全面禁止廚餘養豬愈快愈好，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的轉型緩衝，時間表及細節仍需與環境部及各地方政府進一步協商才能決定。

立法院經濟委員會昨併案審查朝野立委所提森林法部分條文修正草案，陳駿季列席並備質詢。台灣日前出現非洲豬瘟，禁用廚餘養豬至今，立委關注後續政策走向，陳駿季說，政府將採「分階段處理」，家戶廚餘將全面禁用，不再開放。餐廳、團膳等事業廚餘在過渡期內仍可使用，但須蒸煮、監控與回溯管理。

如何區分家戶廚餘與事業廚餘，陳駿季說，源頭廚餘分類非常重要，正和環境部密切協調，希望透過廚餘蒐集與清理系統等方式，從源頭將家戶與事業廚餘進行分類、降低風險。

立委張嘉郡質疑，餐廳後門廚餘桶常與家戶廚餘混倒，怎麼區分、監控？若只有少數豬農仍使用廚餘，其他大多數使用飼料的豬農卻承擔相同風險，政策形同半套防疫。過渡期要多久？她認為農業部應提出明確的全面禁用時程。

陳駿季表示，事業廚餘風險較低，但確實不是零風險，需落實高溫蒸煮、即時監控、完整追蹤管理，以及經縣市政府同意等等程序。

立委呂玉玲指出，若廚餘逐步退出養豬體系，豬農勢必改用飼料，農業部會繼續補助嗎？陳駿季表示，本次禁止廚餘期間，政府已啟動補貼，未來若全面改用飼料，將提供轉型補助，包含飼料成本補貼、購置飼料相關設備的補助等。

環境部表示，禁用家戶廚餘養豬，每日約增加二八○多噸廚餘進焚化爐，目前量能尚足。