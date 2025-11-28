健康台灣委員籲提升在宅醫療量能 服務獨居老人

總統賴清德今天主持健康台灣推動委員會會議，與會專家建議，應提升在宅醫療量能服務獨居老人，將醫療、環境與營養專業融入長照3.0計畫，並納入提升無障礙環境的具體政策，包括戶政相關的內政部也要參與，整合服務、接住有需要的人。

賴總統下午主持健康台灣推動委員會第6次委員會議，總統府發言人郭雅慧晚間轉述與會者討論內容時表示，台大醫學院附設醫院副院長高淑芬指出，由於環境若危險，將會限制高齡長者出門走動的意願，建議將醫療、環境與營養專業融入長照3.0計畫，並納入提升無障礙環境的具體政策，與整體都市規劃一併考慮。

台大醫學院附設醫院院長余忠仁表示，在少子化狀況下，獨居老人的人數未來會越來越多，2023年內政部估算獨居老人約為97.7萬人，而依照衛福部列管、需要照護的獨居老人是5萬人，但實際數字可能無法反映實際需求，對獨居老人的醫療照護，有可能被低估。

余忠仁說，獨居老人一旦失能、失智，會更不容易向外求援，因此建議除了衛福部外，包括戶政相關的內政部也要一同參與，整合服務、接住有需要的人並擴大服務量能。

余忠仁表示，台大醫院現正在啟動「早期辨識」計劃，在高齡患者住院的時候，就對後續出院可能的相關需求進行辨識，協助連結出院後的相關服務，例如與長照機構、照服專員等相關輔助。

中華民國醫師公會全國聯合會理事周慶明贊同余忠仁意見，他也以獨居老人為例建議，希望擴大在宅醫療、遠距醫療，同時放寬在宅醫療收案條件，並跟長照計畫綁定，將遠距門診、藥師追蹤，居家護理視訊追蹤都納入給付，減少不必要的回診跟轉診。

成大附設醫院外科部主治醫師沈延盛表示，真正可能造成新興傳染病的是病毒，病毒也會根據南北區域而有不同特性，建議除了防疫政策、防疫醫師外，也應該要進行防疫醫師專長的訓練，特別是在病毒的研究方面要推動防疫醫師訓練，而不是只靠少數基礎老師進行病毒研究。