快訊

香港宏福苑大火創77年來紀錄仍非最慘 這場史上最致命火災釀600死

四川挖到「大寶貝」 價值估算逾3344億

劍湖山摩天輪跨年煙火住宿與VIP區秒殺 保留席緊急釋出

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限。業者提供
今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限。業者提供

迎接2026跨年首選！劍湖山（5701）世界27日宣布，2026年舞力High摩天輪跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，推出亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀，並首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。

劍湖山世界總經理曾慶欑指出，跨年期間的飯店訂房與樂園VIP區一開賣便呈現「秒殺」狀態，為回應遊客熱情，目前正釋出最後「施放保留席」，呼籲民眾務必前往劍湖山網路商城手刀搶購，以免向隅。

曾慶欑表示，今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限，由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1,000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。

為了讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度經過精密試算，只有親臨園區才能感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026。

今年跨年活動更有別於以往，劍湖山舉辦台灣樂園史上首次的「K-POP排舞才賽」、賽事吸引近40支隊伍報名，經過評審嚴格篩選，複賽將於12月25日登場，而最終總決賽則定於12月31日跨年夜的主舞台舉行。在萬人見證下，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過20萬元的總獎金，為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。

摩天輪前的跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、KELLY林韋希、TRI.BE、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派演出者輪番上陣。

此外，人氣職棒啦啦隊安娜、潔潔，以及舞蹈名師藍波老師也將到場，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

除了精彩的表演，劍湖山世界更宣布，跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，讓遊客從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗。

12月31日也推出全日票只要399元(原價1,199元)、憑青春動滋券購票兩人同行才699元；當日壽星本人憑證購票，還享有超值優惠價只要100元，更多活動與票券資訊都在劍湖山世界主題樂園官方網站，曾慶欑邀請全台民眾，今年跨年就來劍湖山，體驗最震撼的煙火、最熱血的舞蹈與最強大的明星陣容。

劍湖山宣布2026舞力High摩天輪跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題。業者提供
劍湖山宣布2026舞力High摩天輪跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題。業者提供

跨年晚會 劍湖山世界 活動

延伸閱讀

2026台中跨年第二波卡司曝光！告五人開唱、動力火車壓軸

看跨年煙火＋A5和牛吃到飽！馬辣3間「信義區跨年餐」開放訂位

義大跨年再升級！ 999秒煙火配「超巨大煙火樹」迎2026 「摩天輪VIP跨年派對」倒數開搶

告五人開場、老蕭壓軸、動力火車迎新 2026台中跨年夜卡司全A咖

相關新聞

25歲男全臉骨折出現複視 中榮協助重建治癒

一名25歲男性去年因交通事故導致全臉合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能雖獲改善，卻存在雙眼複視問...

28日清晨探14度 周末回溫後再迎東北季風「氣溫持續緩降」

交通部中央氣象署今天表示，明天仍受東北季風影響，各地低溫約攝氏14、15度；週末2天回溫，12月1日起另一波東北季風南下...

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

第6場健康台灣推動委員會議今天登場，台灣今年邁入超高齡社會，衛福部次長呂建德說，長照3.0盼加速出院後銜接，以2026年...

看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

65歲的周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年來，日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時，對向迎面燈光常出現強烈光暈與眩光，修剪...

安康平宅拆遷…民團辦畢業晚會 他憂社宅年限：又老又孤單該何去何從？

台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，近期台北市康復之友協會興隆...

年減碳3.5%！新光醫院獲台灣健康永續獎3獎項 院長：永續融入日常營運

醫院碳排高，如何減碳並落實ESG，近年備受重視。台灣永續能源研究基金會（THSA）昨天舉辦「2025第二屆THSA台灣健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。