劍湖山摩天輪跨年煙火住宿與VIP區秒殺 保留席緊急釋出

迎接2026跨年首選！劍湖山（5701）世界27日宣布，2026年舞力High摩天輪跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，推出亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀，並首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。

劍湖山世界總經理曾慶欑指出，跨年期間的飯店訂房與樂園VIP區一開賣便呈現「秒殺」狀態，為回應遊客熱情，目前正釋出最後「施放保留席」，呼籲民眾務必前往劍湖山網路商城手刀搶購，以免向隅。

曾慶欑表示，今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限，由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1,000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。

為了讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度經過精密試算，只有親臨園區才能感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026。

今年跨年活動更有別於以往，劍湖山舉辦台灣樂園史上首次的「K-POP排舞才賽」、賽事吸引近40支隊伍報名，經過評審嚴格篩選，複賽將於12月25日登場，而最終總決賽則定於12月31日跨年夜的主舞台舉行。在萬人見證下，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過20萬元的總獎金，為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。

摩天輪前的跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、KELLY林韋希、TRI.BE、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派演出者輪番上陣。

此外，人氣職棒啦啦隊安娜、潔潔，以及舞蹈名師藍波老師也將到場，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

除了精彩的表演，劍湖山世界更宣布，跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，讓遊客從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗。