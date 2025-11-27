25歲男全臉骨折出現複視 中榮協助重建治癒
一名25歲男性去年因交通事故導致全臉合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能雖獲改善，卻存在雙眼複視問題，不僅下樓梯易踩空，看手機也須遮住一眼才能減少影像重疊困擾，嚴重影響生活。經台中榮總眼科醫師診斷，研判是因創傷造成的組織沾黏及神經麻痺所致，施以眼外肌移位手術後，症狀終於改善。
台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華說，患者到院時傷勢嚴重，全臉部骨折，左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住無法自由轉動，須緊急手術處理。
口腔外科團隊在4小時內利用三維電腦模擬將碎裂的骨頭重新「拼好」，並製作手術導引板，再以經結膜和口內的微創手術，固定病人臉部、上顎與下巴等多處骨折復位，避免原本瘦長的臉型因骨折而變寬，讓咬合恢復密合。
接著再以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據三維列印模型預先塑形鈦金屬網板，解除左眼球肌肉卡陷狀況，重建眼眶底正常結構。但患者在顏面重建後因車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，殘存的複視問題仍造成生活困擾，因此轉介由眼科進一步治療。
眼科醫師阮國華說，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，結構中相對脆弱。當遭受外力衝擊如車禍、球擊或拳頭攻擊造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，常是外傷造成複視的原因，後續經電腦斷層檢查，確認眼外肌未被骨折卡住，追蹤6個月後確認眼睛偏斜角度固定，決定手術調整眼外肌，複視症狀即獲改善。
他說，當眼睛視物成像時，一隻眼睛的影像落在黃斑部中央、視覺核心區域的「中央凹」上，而另一隻眼睛的影像未落在中央凹時，大腦同時接收兩個影像，造成複視，是門診常見症狀。
複視分為單眼複視或雙眼複視，兩者成因不同。雙眼複視與眼睛外眼肌或其神經控制異常有關，例如重症肌無力、糖尿病、甲狀腺突眼症、腦瘤、中風、腦動脈瘤或重大外傷所致；單眼複視則通常由眼部疾病造成，如屈光不正（特別是散光）、白內障、角膜病變或玻璃體異常。
