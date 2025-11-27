賴清德：長照3.0明年提前上路 強化防疫一體、提升國家健康韌性

總統府27日召開健康台灣推動委員會第6次會議。賴清德總統於會後表示，面對超高齡社會的快速到來，「長照3.0」將於明年提前上路，作為政府回應人口老化的重要政策；而「防疫一體」則是國家安全與公共健康的核心策略，國家必須持續投入資源，強化整體防疫體系。

賴總統指出，「長照3.0」將擴大服務對象與內容、提升機構量能，並減輕家庭照護負擔。未來將導入更多科技工具、強化醫療與照護銜接，並強調以社區為基礎，打造更靈活、貼近需求的長照服務。他並請衛福部會同相關機關，攜手民間力量，從預防、照護到安寧建構完整體系，讓國人健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的目標。

在防疫方面，賴總統表示，「國家防疫一體聯合行動方案」將持續精進，由副召集人陳時中協調衛福部、內政部、環境部及農業部加速推動，必要時擴大參與部門，以提升決策與應變效能。他強調，防疫一體不僅是制度整合，更是思維轉變，從部門分工走向跨域協力，從事後應變走向事前整備，全面提升台灣的防疫韌性。

賴總統最後表示，政府已就人口結構變化與疫病風險啟動前瞻布局，將持續整合醫療與照護體系、強化社區連結，打造更完善的服務；並透過防疫一體方案提升國家整體保護力。他強調，只要持續納入專業與創新，就能讓台灣的醫療照護品質與防疫韌性不斷提升，共同邁向「健康台灣」。