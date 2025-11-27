快訊

香港宏福苑大火創77年來紀錄仍非最慘 這場史上最致命火災釀600死

四川挖到「大寶貝」 價值估算逾3344億

賴清德：長照3.0明年提前上路 強化防疫一體、提升國家健康韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

總統府27日召開健康台灣推動委員會第6次會議。賴清德總統於會後表示，面對超高齡社會的快速到來，「長照3.0」將於明年提前上路，作為政府回應人口老化的重要政策；而「防疫一體」則是國家安全與公共健康的核心策略，國家必須持續投入資源，強化整體防疫體系。

賴總統指出，「長照3.0」將擴大服務對象與內容、提升機構量能，並減輕家庭照護負擔。未來將導入更多科技工具、強化醫療與照護銜接，並強調以社區為基礎，打造更靈活、貼近需求的長照服務。他並請衛福部會同相關機關，攜手民間力量，從預防、照護到安寧建構完整體系，讓國人健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的目標。

在防疫方面，賴總統表示，「國家防疫一體聯合行動方案」將持續精進，由副召集人陳時中協調衛福部、內政部、環境部及農業部加速推動，必要時擴大參與部門，以提升決策與應變效能。他強調，防疫一體不僅是制度整合，更是思維轉變，從部門分工走向跨域協力，從事後應變走向事前整備，全面提升台灣的防疫韌性。

賴總統最後表示，政府已就人口結構變化與疫病風險啟動前瞻布局，將持續整合醫療與照護體系、強化社區連結，打造更完善的服務；並透過防疫一體方案提升國家整體保護力。他強調，只要持續納入專業與創新，就能讓台灣的醫療照護品質與防疫韌性不斷提升，共同邁向「健康台灣」。

長照 人口老化

延伸閱讀

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

1.25兆元軍購條例能進立院？ 傅崐萁：軍人加薪是基本底線

賴總統拋「北京2027年武統台灣」後 陸委會重申反對鼓吹武統言論

洪秀柱：賴總統以「台獨促統」玩人民的命 和統談判兩岸長治久安

相關新聞

25歲男全臉骨折出現複視 中榮協助重建治癒

一名25歲男性去年因交通事故導致全臉合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能雖獲改善，卻存在雙眼複視問...

28日清晨探14度 周末回溫後再迎東北季風「氣溫持續緩降」

交通部中央氣象署今天表示，明天仍受東北季風影響，各地低溫約攝氏14、15度；週末2天回溫，12月1日起另一波東北季風南下...

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

第6場健康台灣推動委員會議今天登場，台灣今年邁入超高齡社會，衛福部次長呂建德說，長照3.0盼加速出院後銜接，以2026年...

看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

65歲的周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年來，日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時，對向迎面燈光常出現強烈光暈與眩光，修剪...

安康平宅拆遷…民團辦畢業晚會 他憂社宅年限：又老又孤單該何去何從？

台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，近期台北市康復之友協會興隆...

年減碳3.5%！新光醫院獲台灣健康永續獎3獎項 院長：永續融入日常營運

醫院碳排高，如何減碳並落實ESG，近年備受重視。台灣永續能源研究基金會（THSA）昨天舉辦「2025第二屆THSA台灣健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。