台62線延伸宜蘭 地方盼優先施作宜蘭端

行政院核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，可望紓解國道5號交通。立法院交通委員會今天考察宜蘭建設時，宜蘭縣代理縣長林茂盛建議，這條道路有迫切需求，盼先施作宜蘭端。交通部回應，會納入綜合規劃一併研議。

立法院交通委員會今天到宜蘭考察當地相關建設案，交通部長陳世凱、林茂盛陪同出席。

針對「台62線瑞濱延伸至宜蘭」。林茂盛在會議中表示，這個規劃案可望分散國5車流、提升交通效率並改善旅運環境，可行性評估獲政院核定，交通部公路局將接續辦理綜合規劃、啟動環評等作業，若時程順利進行，可望在2041年前完工通車。

他說，這條道路有迫切需求，建議中央優先以宜蘭端作為首要改善目標。此外，高鐵延伸宜蘭案、宜蘭鐵路高架案，民眾也引頸期盼，希望中央加速辦理。

交通部公路局說，這項計畫後續將辦理綜合規劃，並於綜合規劃期中審定後，同步啟動環評作業；至於各路段辦理優先順序，會納入綜合規劃一併研議。

陳世凱說，未來10年中央將在宜蘭投入數千億經費，推動包括「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」、蘇花安、鐵路高架案及高鐵延伸宜蘭案等重大建設，宜蘭交通發展可期；高鐵延伸宜蘭及宜蘭鐵路高架化2案，交通部都已簽核並送交行政院審議，中央一定會加速推動。

行政院日前核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭案」可行性評估，全長約45公里、總經費約新台幣1845億元，從新北市瑞芳銜接國1及國5礁溪路段，補上宜蘭多年來最缺的快速路廊。此案屆時也可強化國道5號替代功能，為宜蘭建立更穩定的交通骨幹。