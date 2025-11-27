28日清晨探14度 周末回溫後再迎東北季風「氣溫持續緩降」

快訊

中央社／ 台北27日電
中央氣象署今天表示，明天仍受東北季風影響，各地低溫約攝氏14、15度。聯合報系資料照
交通部中央氣象署今天表示，明天仍受東北季風影響，各地低溫約攝氏14、15度；週末2天回溫，12月1日起另一波東北季風南下，氣溫持續緩降，3日、4日北部清晨低溫約15、16度。

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，各地多雲，恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，今晚至明晨西半部也會有零星短暫雨；預估週末2天東北季風減弱，恆春半島有零星短暫雨，另外，30日基隆北海岸及中部以北山區有零星短暫雨。

蔡伊其表示，12月1日另一波東北季風南下，1日、2日水氣較少，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；3日、4日水氣漸增，降雨範圍擴大，中部以北、東半部易有局部短暫雨；目前觀察，下週主要是東北季風影響的環境。

溫度方面，蔡伊其指出，明天、29日清晨持續受東北季風影響，局部地區仍有輻射冷卻，各地低溫約14、15度，局部地區會再低一些；29日白天氣溫開始回升，週末2天北部高溫約27、28度，中南部28至30度。

蔡伊其說，12月1日東北季風南下，各地再降溫，1日、2日北部高溫下降至23、24度，中南部27至29度；低溫部分，北部約17、18度，中南部18至20度。3日、4日冷空氣會再略微增強，北部清晨低溫約15、16度，南部18度左右。

至於颱風天琴的動態，蔡伊其提到，天琴未來幾天會在南沙島附近海面緩慢向西移動，明天仍會維持中颱強度，但後續會逐減減弱，對台灣沒有直接影響。

蔡伊其提醒，明天台南以北、台東、恆春半島沿海空曠地區要留意8級左右強陣風。

