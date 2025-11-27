快訊

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

中央社／ 台北27日電
衛福部次長呂建德說，長照3.0盼加速出院後銜接，以2026年2天內完成、2030年起第0天接住出院後長照對象成為目標。示意圖，本報資料照片
第6場健康台灣推動委員會議今天登場，台灣今年邁入超高齡社會，衛福部次長呂建德說，長照3.0盼加速出院後銜接，以2026年2天內完成、2030年起第0天接住出院後長照對象成為目標。

總統賴清德今天主持健康台灣推動委員會第6次委員會議，聚焦長照3.0打造「活得久，也活得好」的樂齡幸福社會、國家防疫一體政策。

衛福部資料顯示，台灣2017年出院前接受評估至出院後接受長照服務平均天數達51天，長照2.0後，成功讓出院準備轉銜長照天數降至4天。國內研究指出，居家服務在長照是普遍使用社區資源，是病人回歸家庭、實踐在地老化重要推手，落實出院準備服務更能增加長照資源使用效能。

長照3.0將於明年起正式啟動，邁向下一個10年，呂建德在簡報時提到，「強化出院準備」是長照3.0精進提升目標之一，盼增加出院準備開立簡易照顧計畫，以出院後銜接長照服務平均時效，從4天再降至2026年的2天到位、2030年鎖定第0天接住，強化家庭支持。

「醫療、照顧整合」就是長照3.0核心，積極推動在宅急症照護試辦計畫是重點工作之一，讓在家住院成為新的醫療選擇，甚至新增提早出院模式，隨著醫療型態改變，一般商業保險給付不應再以住院為前提，賴總統在列管事項辦理情形報告時，特別關注與商業保險業者溝通進度。

行政院政務委員陳時中表示，金管會、健保署及壽險公會9月17日達3項共識，包含由壽險公會研議「1年期不保證續保」新保單試辦相關內容，以回應醫療制度改革；金管會持續協助提供相關鼓勵誘因；金管會、壽險公會及健保署研議資料整合、交換與合作事宜，以利新保單設計。

