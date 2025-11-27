快訊

安康平宅拆遷…民團辦畢業晚會 他憂社宅年限：又老又孤單該何去何從？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「再見安康—安康平宅畢業晚會」於台北市文山區安康平宅附近一處球場舉辦，社福團體設置攤位，與居民互動，曾經居住安康平宅的居民、前居民齊聚一堂。記者林琮恩／攝影
「再見安康—安康平宅畢業晚會」於台北市文山區安康平宅附近一處球場舉辦，社福團體設置攤位，與居民互動，曾經居住安康平宅的居民、前居民齊聚一堂。記者林琮恩／攝影

台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，近期台北市康復之友協會興隆會所、微光盒子、政大USR等團隊舉辦「再見安康—安康平宅畢業晚會」，曾居住安康平宅的身障者李先生感嘆，他搬到興隆社宅，卻很擔心居住年限12年，屆時若抽不到居住資格，「我們又老、又孤單、又坐輪椅，該何去何從？」

晚會於安康平宅附近一處球場舉辦，社福團體設置攤位，與居民互動，曾經居住安康平宅的居民、前居民齊聚一堂，輪流上台發表對平宅拆遷的看法，氣氛溫馨。李先生乘輪椅至台前發表看法，他說，自民國79年搬到安康社區，居住近30年，因耳聞社區名聲不佳，遷入居住後，他一度不敢與鄰居打招呼，生活中拘謹保護自己。

因平宅拆遷，李先生搬到興隆社宅，為第二期住戶。他說，搬到社宅後，居住品質提升，不必在提心吊膽，社宅是政府德政，讓他身為低收入戶，也能自豪的跟朋友說，「我住1千多萬的房子」，但隨著居住時間拉長，他的煩惱浮現，住在興隆社宅第一期的身障朋友，因居住滿11年，即將達到社宅居住12年年限，開始接到都發局通知，要重新抽簽。

李先生說，他居住社宅已滿7年，即將面對和朋友類似情境，屆時若沒有抽到籤，必須改為在外租房，卻擔心自己身障、高齡身分，在租屋市場會面臨阻礙，「房東會把房子租給我們嗎？」何況要有社宅的無障礙設施、廁所，更不可能，「如果可以，請不要把我們向皮球一樣踢，讓我們繼續著，我會繼續繳房租。」

台北市社會局長姚淑文上台回應李先生。她說，身障、經濟弱勢族群，社宅居住年限為12年，社工在期滿前半年，會一對一了解個案狀況，協助重新抽籤，或改抽其他新釋出的社宅，部分弱勢戶面臨即使中籤取得續住資格，也可能需在同一棟社宅中，遷居至其他戶別，社工會設法安排，減少類似情況。

姚淑文說，社宅資源有限，須「輪替照顧」，如何讓最需要的人入住，需更多討論，弱勢戶目前是採「評點制」，身障、高齡等項目，各有不同點數，累計分數愈高者，愈能優先入住社宅，未來將設法經評點機制調整更精細，例如把高齡者分數，依不同年齡級距訂出差距等，讓整體分數更能反映居民實際需求。

興隆會所主任吳采縈說，會所今年共有20多位精神障礙者會員、66人次投入安康平宅社區搬遷，靠著推車一趟又一趟，協助7戶獨老與身障者搬家至興隆社宅，一名 70 多歲的阿今姐曾因幻聽大量吞藥，危急時刻由會員銀有通報社工，再由住在社宅的會所成員凱富衝上樓確認並協助送醫，「會員之間的互助，已經成為社會安全網的一部分。」

政大社工所教授蔡培元指出，常聽到居民2類焦慮，第一是居住年限不確定，不少人從第7年起就開始擔心，12年到期後是否能續住，第二為租金負擔高，搬入社宅後租金本就比平宅高，加上逐年依所得調整，不少家庭會擔心收入波動而住不下去，社宅政策的核心應是「讓人安居、甚至有機會脫貧」，而不是讓弱勢者在新的制度下承受更大不安，「不該讓居民因為住不起、被迫離開。」

台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，圖前方為安康平宅，後方為新建的興隆社宅。記者林琮恩／攝影
台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，圖前方為安康平宅，後方為新建的興隆社宅。記者林琮恩／攝影
曾居住安康平宅的身障者李先生（左）感嘆，他搬到興隆社宅，卻很擔心居住年限12年，屆時若抽不到居住資格，「我們又老、又孤單、又坐輪椅，該何去何從？」圖右為台北市社會局長姚淑文。記者林琮恩／攝影
曾居住安康平宅的身障者李先生（左）感嘆，他搬到興隆社宅，卻很擔心居住年限12年，屆時若抽不到居住資格，「我們又老、又孤單、又坐輪椅，該何去何從？」圖右為台北市社會局長姚淑文。記者林琮恩／攝影

社宅 身障者 社工

